Cristina Ortiz, “La Veneno”: Así se descubrió a la artista

Ni santa ni puta ni icono “trans”. Tampoco víctima ni juguete roto, pero, quizá, todo a la vez y por su orden. Cristina Ortiz, quien un día fuera Joselito de Adra (Almería), “La Veneno”, fue un animal glamuroso, eléctrico, energético, sensual, bellísimo... y herido. Sobre todo, lesionado. Una superviviente. Una “bestia” magnética que traspasaba la pantalla. Un niño que abominaba de su cuerpo de hombre y que se convirtió en una mujeraza de belleza rutilante, tanto analógica como catódica, y que sin saberlo hacía buena la máxima de Wilde: “Señor, líbrame del dolor físico, que del moral ya me encargaré yo”. Pero no fue así. Por eso los Javis, en su serie de Atresplayer Premium, se han adentrado en su vida. Porque jamás supo qué hacer con su alma y se marchó cuando le quedaban demasiadas aristas para comprenderla. Y lo que se cuenta en la ficción es real... aunque la verdad fue otra. La que vimos quienes tuvimos la suerte de trabajar con ella en ‘Esta noche cruzamos el Mississippi’.

La verdadera historia de “La Veneno”

Todo arrancó una noche de abril de 1996. Faela Saiz, reportera, iba acompañada de Fede (Castilla), cámara, y Miguelón (González), de producción. Después de un fallido reportaje en Chueca, la periodista no quiso volver al programa con la cinta vacía. Se encaminaron hacia el madrileño Parque del Oeste. “Lo conocíamos el parque –dice– porque habíamos acompañado a la furgoneta que llevaba toda clase de avituallamiento a las trabajadoras del sexo: tabaco, café caliente, whisky, bocatas y lo que fuera... Nada más enfilar la cuesta desde Rosales, vimos, en la fuente, a una diosa vestida de rojo que iluminaba la noche”. Iba con un diseño suyo, todos lo eran, y fue directa hacia el micrófono. Directa. Se masticaba la posteridad. Allí desplegó todo su repertorio, relata la periodista, “los famosos que habían pasado por su cama”, su célebre “¡Digo!”, “el tiburón”, o el no menos triunfal: “¡Me quedo muerta en la bañera!”.

Mientras los compañeros se metieron en el coche para tomar colas de recurso empezaron a acosar a Faela las mujeres de la noche que envidiaban a ‘La Veneno’. “Me vi dibujada en tiza”, recuerda la reportera. Una vez controlada la situación, llegó el coche con los compañeros y los apedrearon. “Cuando, por fin, parecía que podíamos salir de allí, el chulo de una prostituta se metió en el coche y, a golpe de pistola, nos dio vueltas por Madrid, amenazándonos”.

Cuando Pepe Navarro vio la cinta en su despacho se obró la magia. “Una mezcla de ternura, verborrea y campechanía fuera de lo normal. Alguien tierno y brusco; feliz e inmensamente triste. Y la busqué”, relata Navarro. “Estuvimos dando alertas desde el programa porque no había móviles entonces ni modo de contactarla”. Faela volvió a buscarla y la encontró. Cristina trinaba: “Me habéis jodido el negocio, ya no puedo trabajar, solo quieren hacerme fotos”. No obstante, entró en el coche y comenzó la leyenda.

Pepe Navarro no duda en recordar que “le tomé cariño, y jamás cobré ningún derecho de nada ni la representó mi productora”. Su dinero se lo llevaron otros, en especial, su novio Andrea “el de Torino”, como ella le llamaba, y los “chulazos” que revoloteaban en torno a ella. Ese fue el verdadero veneno de “La Veneno”. Que llegó a manejar mucho dinero en poco tiempo pero no supo administrarlo. Su perdición “eran los hombres chungos”, como repite Faela evocando sus palabras, pero "jamás bebía ni fumaba ni se drogaba. Su única adicción eran las hormonas del mercado negro que se inyectaba sola, porque quería ser bella, bellísima. Y su necesidad compulsiva de operarse. La única parte de su cuerpo que no quería tocar era su preciado “tiburón”. No deseaba dejar de tener orgasmos. Y aunque pasó del Parque del Oeste a la discoteca Joy Eslava, nunca dejó de ejercer el oficio más viejo del mundo.

Los chicos peligrosos la colocaron al borde del abismo al que terminó cayendo. También su mala cabeza. O su hipersensibilidad... Hoy comprendo que no solo quería tener la razón, sino que se la diésemos. Si viera el icono en el que se ha convertido diría: “¡Me quedo muerta en la bañera!”.