Adara cuenta su traumática infancia: “El exnovio de mi madre me destrozó”

Hace tan solo unos días, Elena Rodríguez se rompió en 'Supervivientes’ para confesar una de sus vivencias más duras a lo largo de su vida. Un testimonio desgarrador con el que la concursante quería pedir perdón a sus hijos por sus errores del pasado: “Tener que escuchar por la televisión cómo mi hija ha tenido una mierda de infancia por culpa de otra persona y yo haberlo permitido (...) Acabé estando con cualquiera... Cuando salga de aquí y, si ellos quieren, esto se llevará al juzgado”, confesaba Elena entre lágrimas, admitiendo que tanto ella como sus hijos habían sufrido malos tratos por parte de una expareja suya.

Un episodio desconocido en la vida de Adara Molinero, hasta ahora. La joven ha roto su silencio en exclusiva para la revista Lecturas: “Lo que viví con mi madre me destrozó la infancia. El exnovio de mi madre me destrozó”, confiesa. “Aquel hombre nos castigaba sin jugar, sin reír. Un día me dio tal bofetada que me tuvieron que llevar al médico”, cuenta Adara.

“Mi hermano y yo siempre íbamos callados. Solo con mirarme me daba miedo. Me pegaba donde no me dejara marcas", explica la concursante de ‘Gran Hermano VIP’ a la revista Lecturas. A raíz del sufrimiento, Adara prefirió cortar todo tipo de relación con sus abuelos: “Hace 14 años que no me hablo con mis abuelos”. Un duro testimonio que supone una gran liberación tanto para Adara como para su madre Elena.