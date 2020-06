Una edición extremadamente larga y con un final descafeinado marcado por la pandemia del coronavirus. Bajo estas dos premisas comenzaba la última gala de “Supervivientes", la primera que no se celebraba en el plató. Y lo hacía con las imágenes de los concursantes viendo un resumen de las noticias sobre cómo había golpeado la crisis sanitaria a los españoles, unas imágenes a las que el resto de los españoles ya estamos más que acostumbrados. Sorprendía ver las caras de los recién llegados, como si estuvieran viendo una película de ciencia ficción. Ana María lloraba y Rocío ponía los ojos como platos, mientras que Jorge y Hugo agradecían a todos los héroes de esta lucha su entrega.

Desde la palapa improvisada en un complejo a las afueras de Madrid, los mosquitos que rodeaban a Lara eran los primeros protagonistas de la noche. Los otros actores de esta gala aparecían mucho más abrigados y con mejor aspecto que si la final hubiera sido en Honduras o en el plató. Durante esta semana de confinamiento los finalistas recogieron unas maletas de ropa que les habían mandado sus familiares. Insólita y algo perturbadora era la imagen de Hugo, que en España ha vuelto a sonreír, oliendo el sujetador limpio sacado de la maleta de Ana María, para más tarde confesar que es un poco fetichista de los zapatos. Hemos sabido más de Hugo en este último programa que en todo el concurso.

El primer momento emocionante del concurso llegó con la expulsión de uno de los nominados. Vestidos como el yin y el yan, el “enfrentamiento” entre la Guardia Civil y la Legión (así se denominan los seguidores de Hugo) se saldó a favor del miembro de la Benemérita. Hugo apretó los dientes cuando escuchó que Jorge era el salvado y en su discurso de despedida parecía que iba a entonar el “mea culpa” achacando su derrota a su forma de ser visceral. Pero su rabia y su carácter volvieron a aflorar cuando sentenció: “Este será el último reality que hago porque los realtys no son para mí”. ¿Hubiera dicho lo mismo si hubiera ganado? Jorge Javier, que conoce perfectamente al concursante, le echó en cara que no sabe perder y que ese discurso no se lo creía ni él.

Ya con Hugo fuera del concurso, en la primera prueba de la noche tenían que aguantar sujetando con los brazos estirados una trampilla para que no les cayese el contenido de un cubo en la cabeza. Rocío ya comenzó con dificultades para quitarle el pestillo a la caja y sufrió durante toda la prueba, incomodísima. Aguantó como nunca pero la fortaleza de Ana María y Jorge le ganaron la batalla. Así, se quedó pendiente del voto telemático contra el concursante que ganara el siguiente reto.

La clásica prueba de la apnea prometía. Ana María ha demostrado su fuerza física y mental en las diferentes pruebas de toda la edición, mientras que Jorge no ha tenido mucha suerte en ninguna de ellas. Y volvió a decepcionar. No tardó ni medio minuto en salir del agua y Ana María, que se ha pasado la mayor parte de la edición bajo el agua de Honduras, no tuvo rival. Un Jorge elegante hasta el final, como dijo Lara, dio la enhorabuena a Ana María y no quiso poner como excusa el problema que ha tenido de bronquios y que le impidió aguantar más debajo del agua.

Así las cosas, la andaluza se proclamaba primera finalista y Rocío y Jorge se enfrentaban a la decisión de la audiencia. Un duelo que volvió a ganar el Guardia Civil, que como reconocía su amigo y defensor en el plató, tenía un verdadero ejército de salvación votando para que fuera ganador.

Por primera vez en la historia del concurso Jorge Javier no iba a ser el encargado de levantar el brazo del ganador de esta edición por lo que los encargados del programa procedieron a colocar un recortable de cartón pluma del presentador a tamaño real, no vaya a ser que no tenga el suficiente protagonismo desde el plató. Lara, Omar Montes, ganador de “Supervivientes 2019” y el resto de los finalistas, menos Hugo, que declinó la invitación (genio y figura), acompañaron a los finalistas para darle un poco más de calidez a esta final tan atípicamente silenciosa. Y gano Jorge, por tercera vez en el gala y como apuntaban todas las previsiones. Más de un 80% de apoyo de la audiencia hicieron ganador al guardia civil templado y sereno.