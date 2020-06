Antonio Montero se rebela contra Jorge Javier Vázquez en “Sálvame”: “¡Fascista eres tú!”

Los debates políticos siguen instalados en “Sálvame” de la mano e Jorge Javier Vázquez. Si primero la bronca fue con la colaboradora Belén Esteban, que hizo incluso que el presentador abandonara el plató del programa, y tras ganarse el apelativo de “Kim Jong Vázquez” que le puso el líder de Vox, Santiago Abascal, ahora el enfrentamiento ha sido con otro contertulio, el periodista Antonio Montero, al que ha censurado, según algunos televidentes.

Tod ha pasado en el programa de “Sálvame” de Telecinco de este miércoles. pero ya venía de antes. Este martes, en una supuesta “reconciliación” entre la tertuliana y el presentador, y con el ambiente en el plató muy tenso, Jorge Javier quiso dar un discurso que fue interrumpido por otra colaboradora, Gema López, que recordó que Montero había llamado intolerante a Vázquez cuando el presentador le mandó callar cuando defendía a Vox al grito de “””Sálvame” es un programa de rojos y maricones”.

Este miércoles, y con Montero en el plató, Jorge Javier Vázquez no dudó en repetirle que “volvería a cortarte como lo hice ese día porque lo que decías era fascista”. Esta vez el colaborador no quiso contenerse y le espetó: “Fascista eres tú”. Para afianzar más su discurso, Montero explicó que “no tenéis ni idea de lo que es el fascismo. Se dice que la derecha ha matado a miles de negros y de judíos y es mentira. Yo he estado en Camboya y ahí sí que hubo dos millones de muertos por los comunistas. VOX nunca ha dicho nada en contra de ciertos grupos”.

Jorge Javier acabando con Antonio Montero pic.twitter.com/eDKZg3IImQ — peri keating (@T5Comento) June 24, 2020

Montero quiso recordar entonces que la mismísima alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ya le llamó “fascista” en su momento por su discurso sobre el chalet de Galapagar: “Creo que es un discurso fascista, si quieres también me denuncias a mí”, le soltó el presentador. «¿Lo que yo dije aquí era fascista Jorge? ¿Qué dije yo?», quiso saber Montero. En ese momento Jorge Javier explicó a los televidentes que “El 1 de mayo y el 3 de mayo, justo después de que tú y yo tuviéramos ese enfrentamiento, tuve que ir a denunciar a la policía dos vídeos en los que aparecía yo asesinado con una escopeta y cuando caía muerto, aparecía una multitud de personas con banderas de España”.

EL enfrentamiento continuó cuando Vázquez reiteró que la censura seguirá en el programa mientras él pueda: “Yo te voy a decir algo, Antonio, si tuvieras un poco de coherencia ideológica no trabajarías aquí. Aquí estás prostituyendo tu moral y tu trabajo. No dudas en echar mano de argumentos contrarios a tu forma de pensar para atacar a tus compañeros”, le dijo a Montero. ¿Tú que sabes de mi moral?”, contestó el colaborador. “La que nos cuentas tú”, zanjó el presentador.