La futura boda de Isa Pantoja la coloca en una situación límite

Dos mujeres condicionan los preparativos de boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, que se celebrará, si no surgen contratiempos, antes de finales de este año. Nos referimos a la madre y la niñera de la novia, Isabel Pantoja y Dulce, quienes mantienen un enfrentamiento de años y no quieren coincidir bajo el mismo techo ni por casualidad.

Pero Isa no tiene la menor intención de prescindir de una de las dos en su boda y ya tiene el plan perfecto para que ambas no se pierdan un acontecimiento familiar tan importante: organizar dos celebraciones en días consecutivos. En el primero, estarán su madre y sus familiares, aunque se supone que allí no veremos a su tío Agustin ni a su abuela Ana, y en el segundo, Dulce y los amigos más cercanos.

El enlace conlleva una exclusiva y, por tanto, Isa no ha desvelado el lugar donde tendrá lugar la ceremonia. Ciertos rumores apuntan a que será en Marruecos, donde vive la familia de su novio, pero otros lo sitúan en un punto indeterminado del sur de España.

Le saldría más barato celebrar el evento en “Cantora”, la finca de mamá. Pero es una hipótesis poco creíble.