La actriz María Galiana se ha convertido en la protagonista de uno de los momentos más anecdóticos que hemos vivido por culpa de la borrasca Filomena, que ha dejado Madrid cubierta de nieve y hielo: tuvo que ser llevada en brazos por la UME desde la estación de Atocha hasta un hotel.

La entrañable abuela Herminia de ‘Cuéntame’ regresó a Madrid junto a su hija María del Valle tras pasar las navidades en su ciudad natal, Sevilla. Pero al llegar a la estación de tren de Atocha y debido al estado de la calzada, cubierta por nieve y hielo, la actriz se dio cuenta de que era prácticamente imposible acceder hasta su casa, ubicada en el barrio de Moratalaz; por lo que decidió alojarse en un hotel cercano a la estación. “No me atrevía a andar hasta el metro, porque, con la edad que tengo, lo único que me faltaba era una rotura de cadera”, cuenta Galiana a ABC.

Pero la anécdota no fue esa, sino que para llegar hasta el hotel, la octogenaria actriz tuvo que ser ayudada por la UME (Unidad Militar de Emergencias). “La distancia desde la estación al hotel es muy amplia, bastante grande, y había tres o cuatro coches especiales de la UME (Unidad Militar de Emergencias). Se acercaron unos soldados y me dijeron que, si quería, me atravesaban ellos en el coche”, pero son unos vehículos demasiado altos, “tan especiales que yo no podía subir”, cuenta Galiana al mismo medio.

¿Cuál fue la solución? “A uno de ellos, al oficial, al que mandaba, se le ocurrió llevarme en brazos. Me hicieron la sillita de la reina y me llevaron en brazos al hotel”, recuerda la actriz entre risas. Una situación surrealista de la que no queda constancia gráfica, pero que seguro, no olvidará jamás María Galiana.