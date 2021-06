Sabemos por qué el príncipe Carlos no estará en el HOMENAJE a Diana de Gales

Este jueves volverá a producirse el esperado encuentro entre el príncipe Harry de Inglaterra y su familia. Un momento que no se repite desde el pasado mes de abril con motivo del funeral del duque de Edimburgo. El jueves, los dos hermanos presidirán el homenaje que en los jardines del Palacio de Kensington se celebrará con motivo del 60 aniversario de la princesa Diana de Gales.

El duque de Cambridge y el duque de Sussex descubrirán una estatua en su honor en un lugar que no ha sido elegido al azar, ya que fue la residencia en la que la Princesa vivió hasta su fallecimiento, el 31 de agosto de 1997.

La pandemia volverá a marcar las restricciones del acto, motivo por el que tan solo asistirán los dos hijos del príncipe Carlos y Lady Di, además de algunos familiares Spencer y los miembros del comité de la estatua, el escultor Ian Rank-Broadley, y el diseñador de jardines Pip Morrison. Según indica HELLO!, hasta hace unos días, los príncipes pretendían hacer extensible su invitación a un centenar de personas, pero finalmente tuvieron que modificarla.

Uno de los grandes ausentes al homenaje será el príncipe de Gales, casado con Lady Di durante 15 años. Así lo ha confirmado un amigo cercano al periódico The Times, asegurando que su asistencia al homenaje podría “reabrir viejas heridas” y traerle recuerdos que le hicieran sentir “triste y arrepentido”. Hay sin embargo quien afirma que su inasistencia podría deberse a la mala relación que el príncipe mantiene con su hijo Harry tras sus últimas polémicas revelaciones.

Aunque durante el funeral del príncipe Felipe ya se produjo un acercamiento entre William y Harry, la relación entre los dos hermanos dista mucho de parecerse a la que existía antes del Megxit. “Harry les ha dicho a sus amigos que le gustaría reconciliarse pero creo que, para que eso suceda, Guillermo necesita estar seguro de que no van a dar más entrevistas”, ha contado a HELLO! el historiador británico Robert Lacey, gran conocedor de la Casa Real británica. “Debe recuperar la confianza, ya que no se puede llegar a una reconciliación a menos de que puedan discutir las cosas en privado”.

Respecto al homenaje a Diana de Gales, Lacey lo ve como un gran avance: “Qué más podrían hacer que honrar a su madre volviendo a estar juntos desde lados opuestos del mundo”. “Ninguno de los dos quiere que este acto sea divisivo”, ha dicho haciendo referencia a que han querido “dedicarle un monumento a Diana y lo que ella representa y representó”. “Los amigos de Diana me han dicho, y creo que tienen razón, que si ella estuviera viva no habrían llegado a esta situación”, señala Robert Lacey.