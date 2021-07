‘Pasapalabra’: Roberto Leal señala a las dos presentadoras que se niegan a concursar

‘Pasapalabra’ se ha convertido en todo un fenómeno y cada tarde aglutina a millones de espectadores frente a la pequeña pantalla. La reciente victoria de Pablo Díaz, que por fin se hizo con el bote de 1.800.000 euros tras más de 250 programas intentándolo, ha catapultado al concurso a los anales de la historia de la televisión, puesto que se trata del mayor premio que se ha repartido en este tipo de formatos. Además, también fue la primera vez que alguien se alza ganador de este espacio desde que lo presenta Roberto Leal en Antena 3, después de que Telecinco perdiera los derechos de emisión a raíz de la demanda que la productora original interpuso contra la cadena.

Roberto Leal se ha presentado en el plató de ‘Espejo Público’ para repasar este año y poco al frente de ‘Pasapalabra’, y ha compartido algunas anécdotas y recuerdos de las grabaciones del programa al tiempo que también explicaba cómo se sintió al entregar el premio de casi dos millones de euros a Pablo Díaz, con quien además ha entablado una excelentísima relación. Además, también tuvo palabras de agradecimiento para todos los seguidores del programa: “Ha sido increíble, se han volcado mucho”.

También hubo tiempo para bromear entre compañeros, y Susana Griso aprovechó que Roberto Leal estaba en el plató de ‘Espejo Público’ para revelar ante la audiencia que el presentador de ‘Pasapalabra’ le había ‘robado’ parte del equipo de su matinal. “Era mi cámara hasta que alguien hizo una OPA amistosa, no hostil y se lo llevó”, apuntó la conductora en tono jocoso, aludiendo a Juanfran, un operador que ahora graba el concurso de las tardes de Antena 3.

Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público'

En este sentido, Roberto Leal no desaprovechó la oportunidad de contestar a Susana Griso y puso de manifiesto otro secreto entre bambalinas relacionado con la presentadora y ‘Pasapalabra’. Por lo visto, la periodista se ha negado en varias ocasiones a participar en el concurso. “Hay mucha gente, no voy a mirar a nadie, no quiere venir a ‘Pasapalabra’ porque piensan que van a meter la pata”, bromeó el que fuera conductor de ‘Operación Triunfo’, en clara alusión a su compañera.

Después, no tuvo reparos a la hora de revelar tanto su nombre como el de otra presentadora que se habría negado en varias ocasiones a participar en ‘Pasapalabra’: “Voy a decirlo públicamente. Ni Sandra Golpe ni Susanna Griso, de momento se atreven a venir a ‘Pasapalabra’”. La periodista, entre risas, reflexionó: “Ahora quedamos como las gallinas de Antena 3, las cobardes”. ¿Reflexionará y regalará a la audiencia su presencia en el concurso de letras más famoso de la pequeña pantalla?