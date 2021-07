Hablamos con Javier Ruiz tras su cese en ‘El programa de Ana Rosa’

Ayer se dio a conocer la noticia de que uno de los colaboradores más conocidos y respetados de ‘El programa de Ana Rosa’ no volvería a pisar el plató del matinal de Telecinco. Según deslizó el diario Público, Javier Ruiz ha sido despedido del formato de Unicorn Content tras pronunciar un encendido alegato en contra del asesinato de Samuel, el joven de A Coruña al que un grupo de personas mataron al grito de “maricón”. El periodista puso de manifiesto el carácter homófobo del crimen y, casualidad no, poco después la dirección del programa le comunicó que no volverían a contar con él, siempre según ha narrado el portal citado anteriormente.

En cambio, fuentes cercanas a ‘El programa de Ana Rosa’ han asegurado que su cese obedece solo a una nueva estrategia que pasa por renovar la cantera de colaboradores de cara a la próxima temporada del formato. De hecho, desde Vertele se asegura que Javier Ruiz sí continuará participando en espacios de la misma productora, como ‘Cuatro al día’ o ‘Ya es mediodía’. Aun así, en redes sociales se ha formado una tremenda polémica al rededor del despido del periodista, y son muchos los que mantienen que la razón se encuentra en su discurso sobre el asesinato de Samuel.

La presentadora de 'El programa de AR', Ana Rosa Quintana

La Razón se ha puesto en contacto con Javier Ruiz para intentar despejar las incógnitas acerca de su cese en ‘El programa de Ana Rosa’, y aunque se ha mostrado muy amable y atento con este medio, ha evitado conceder declaraciones al respecto. Muy discreto con los asuntos que conciernen a su carrera profesional, el periodista prefiere mantenerse al margen de la polémica y evita desmentir o confirmar los rumores que circulan sobre su despido. Eso sí, agradece el interés que este periódico ha mostrado y que ha echado en falta en otros compañeros que no han levantado el teléfono para conocer de primera mano su versión acerca de lo ocurrido.

Llegados a este punto, cabe destacar que Javier Ruiz siempre ha mostrado libremente su opinión en ‘El programa de Ana Rosa’, incluso aunque a veces fuera contraria al de resto de compañeros o de la propia presentadora. De este modo, parece poco probable que la razón de su cese pueda encontrarse en posibles discrepancias que pudiera tener con la dirección del espacio por sus ideas y valores, puesto que nunca antes había tenido problemas en este sentido.