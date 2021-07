El medido plan de Rocío Flores para evitar a su madre en Telecinco

Desde la semana pasada se viene anunciando en el que prometía ser el ‘bombazo’ del año en ‘Sálvame’. Rocío Carrasco se ha unido a la cantera de tertulianos del magacín de corazón más famoso de la pequeña pantalla, al frente de una sección propia: ‘Hable con ella’, en la que dará voz a otros rostros conocidos que, como ella, han sido silenciados durante años. De este modo, se ha convertido en compañera de cadena de su propia hija, Rocío Flores, que colabora en ‘Supervivientes’ y ‘El programa de Ana Rosa’. Las dos permanecen distanciadas desde el año 2012, y ahora que comparten puesto de trabajo, están más cerca que nunca.

Sin embargo, un encuentro entre ellas se vislumbra más lejos que nunca, a juzgar por las palabras de Rocío Flores tras conocerse que su madre ha empezado a trabajar en ‘Sálvame’. “No se va a producir, no porque yo haya pedido no coincidir con ella, ni en esta productora, ni en la otra productora, ni en la cadena, ni nada, pero no se va a producir, porque no se va a producir, pero no porque yo haya querido”, explicó la joven en ‘El programa de Ana Rosa’.

Rocío Flores tiene claro que no va a encontrarse con su madre en los pasillos de Telecinco por sus diferentes horarios. Mientras que Rocío Carrasco sale de ‘Sálvame’ a las 8 de la tarde, la joven no tiene que presentarse en las instalaciones de Mediaset hasta las 9 de la noche para comenzar a prepararse de cara a su intervención en ‘Supervivientes’. Tiempo más que suficiente para evitar coincidir con la mujer que le dio la vida.

Rocío Carrasco en su debut en 'Sálvame'

Sin embargo, el mismo día del debut de Rocío Carrasco en ‘Sálvame’, a punto estuvieron de encontrarse en los pasillos de Telecinco. La heredera de la Jurado pasó más tiempo de lo previsto en los estudios de Vasile, y cuando llegó su hija ella todavía se encontraba allí. Casualidad o no, el representante de Rocío Flores decidió entonces que entrara por otra puerta diferente a la que suele usar habitualmente, y además obligó al coche a dar la vuelta al parking del edificio, tal y como han deslizado desde ‘Socialité'.

“¿Por qué ha entrado por la puerta de los Informativos en vez de por la central de Telecinco?”, preguntó Belén Esteban en ‘Viernes Deluxe’, dejando caer que Rocío Flores siguió una medida estrategia para evitar a su madre en Mediaset. ¿Saltarán chispas el día en que por fin coincidan en las máquinas de café?