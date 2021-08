Olga Moreno se alía con ‘el enemigo’: barajan su fichaje en un programa de Telecinco

Televisión

La vida de Antonio David Flores y el resto de su familia no ha vuelto a ser la misma a raíz de la emisión de la serie documental de Rocío Carrasco, en la que narra el supuesto maltrato físico y psicológico al que su exmarido la habría sometido. La hija de la Jurado también señala a Olga Moreno y a su propia hija, Rocío Flores, como “cómplices” de su calvario, dando pie a un escarnio público que en los últimos meses se ha cebado con el clan del ex guardia civil. La mayor parte de colaboradores, tertulianos y presentadores de Telecinco se han mostrado muy críticos con el malagueño, que se ha convertido en persona non grata en las instalaciones de la cadena.

Pero lo de su mujer, Olga Moreno, es otro cantar. Después de ganar ‘Supervivientes 2021′, la sevillana se ha convertido en una de las grandes estrellas de Mediaset. El grupo audiovisual preparó para ella un programa especial en el que pudo dar respuesta a todas las acusaciones de Rocío Carrasco, y parece que su carrera mediática en Telecinco no ha hecho más que empezar. Mientras que Antonio David Flores prefiere mantenerse alejado de la opinión pública desde que vieron la luz sus supuestos trapos sucios, su esposa podría convertirse en la nueva colaboradora de ‘Ya es mediodía’ en la próxima temporada.

Al menos, así se desliza desde el portal ElTelevisero, que pone sobre la mesa los cada vez más sonados rumores de que Olga Moreno habría fichado por el programa de Sonsoles Ónega una vez finalice el verano. Lo cierto es que, recientemente, la esposa de Antonio David intervino por teléfono en el espacio matinal de Telecinco, aunque no pudo extenderse en sus declaraciones por razones contractuales. Además, entre el equipo de tertulianos cuenta con una de sus grandes amigas: Marta López, que podría haber dado la cara por ella ante los peces gordos del formato.

Olga Moreno aceptó participar en 'Ahora, Olga'

Se trataría de uno de las grandes apuestas de la cadena, teniendo en cuenta que el octubre dará comienzo la nueva temporada de la serie documental de Rocío Carrasco, en la que abordará los problemas que a día de hoy mantiene con algunos miembros de su familia, como Amador Mohedano, Ortega Cano o Rosa Benito. Con Olga Moreno en el plató de ‘Ya es mediodía’ y la heredera universal de la Jurado en el de ‘Sálvame’, se daría pie a un cruce de acusaciones constante y a una dinámica de retroalimentación de contenido en la que Telecinco ya es experta.

De momento no hay nada confirmado, pero ya saben lo que dicen: cuando el río suena, agua lleva. ¿Aceptará Olga Moreno un contrato de colaboración con la cadena que tantos quebraderos de cabeza le ha dado a ella y a su familia en los últimos meses? ¿Se ha aliado realmente con ‘el enemigo’?