Massiel llama “maltratador” a Jorge Javier Vázquez y esta es su inesperada reacción

Egos TV

Polémica

Massiel ha vuelto a pisar con fuerza el plató de ‘Sábado Deluxe’ para protagonizar una entrevista que ha dejado titulares que pasarán a la historia, aunque no todos han sido favorables para ella. La veterana artista ha sido la última persona en atreverse a poner a Jorge Javier Vázquez en el punto de mira, algo que podría traerle consecuencias.

Jorge Javier y Massiel protagonizan una acalorada discusión FOTO: Mediaset

El presentador cuestionaba el comportamiento de Miguel Bosé en las últimas semanas tras la publicación de su último libro: “No se puede maltratar a todo el mundo por el hecho de ser Miguel Bosé”. Haciendo gala de su espontaneidad y sinceridad, Massiel no dudó en asestarle a Jorge el que ha sido su golpe más duro: “Tú has sido un gran maltratador de la gente. Tú también tienes lo tuyo”, le reprochó visiblemente enfadada. “No, no, no… por ahí no vayamos Massiel, que salga una persona de mi equipo a decir que yo le he tratado mal”, se defendía. “No se van a atrever nunca”, respondió una decidida Massiel. Cabe destacar que tras esta afirmación se escucharon algunos aplausos en el plató de Telecinco.

Massiel a Jorge Javier: "Tú has sido un gran maltratador de la gente"

Momento épico de la televisión! Contundente y clara,le ha dicho a la cara una gran verdad. Se ve claramente como mira a dirección y le llaman la atención para que rectifique. Bravo Massiel y su valentía 👏👏👏 pic.twitter.com/otdLZdiYJv — Jose Alcaide (@josealcaide222) December 11, 2021

Jorge Javier cambió por completo su tono y su actitud para dirigirse a la entrevistada, y posteriormente sorprendió a toda la audiencia con la siguiente reflexión: “Me parece que por dar una respuesta me pones en una situación que no me merezco. Me parece muy injusto. Mañana es ese el titular. Podré tener prontos y enfadarme, pero no se me puede llamar bajo ningún concepto maltratador”, deslizó dejando entrever que eso podría costarle a la artista su salida del plató.

Sorprendentemente, la situación pudo reconducirse y volver a su cauce normal. Eso sí, será difícil de olvidar este momento de tensión entre ambos que ya ha hecho historia en el ‘Deluxe’. Sus diferentes ideologías políticas y formas de ver la vida han provocado que su relación a partir de ahora nada tenga que ver con la buena sintonía que existió en el pasado.