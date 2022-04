Diego Arrabal denuncia las amenazas de Belén Esteban: “Tiene un comportamiento barriobajero”

Belén Esteban y Marta Riesco han protagonizado recientemente un fuerte encontronazo a las afueras de los estudios de Mediaset, todo ello tras las duras palabras de la reportera asegurando que lo que la de Paracuellos ni siquiera había pisado la universidad, mientras que a ella se la conoce por su hacer periodístico.

Marta Riesco y Belén Esteban FOTO: Mediaset

Ambas se encontraron este martes en el famoso bar al que los rostros de ‘Sálvame’ y de otros programas acuden una vez terminado su trabajo delante de las cámaras. Según testigos presenciales, fue Riesco la primera en acercarse a su ya declarada archienemiga pública: “Las han tenido que separar porque podían haber llegado a las manos. Ha sido Marta quien ha visto a Belén y ha ido hacia ella y le ha recriminado lo de que se reía de ella. Y Belén, entonces, le ha dicho que vale, que no hacía falta que dijera que no había ido a la universidad porque la gente ya lo sabe y que, por favor, no volviera a hablar de su hija”, cuenta este testigo a ‘Semana’.

El tenso encuentro no acabó ahí, y es que segundos después, Marta habría atacado de forma descomunal a la colaboradora de ‘Sálvame’, lo que habría desatado su hartazgo hasta el punto de que varios compañeros se habrían visto obligados a intervenir para que la cosa no fuera a mayores.

Ante esta situación, rostros conocidos como Diego Arrabal han querido manifestar públicamente su opinión sobre este asunto. Cabe recordar que la relación entre el colaborador de ‘Viva la vida’ y Belén Esteban es inexistente desde que hace años protagonizaran tensos enfrentamientos televisivos.

Historia del Instagram de Diego Arrabal FOTO: Instagram

“Aplaudir estos comportamientos no es la mejor forma para erradicarlos. Dicho esto, estoy seguro de que poco a poco saldrá a la luz el comportamiento pandillero y barriobajero de algunas, y estoy seguro de que poco a poco se podrá trabajar sin las amenazas de algunas... Poco a poco volverá el RESPETO” ha escrito Diego Arrabal en sus historias de Instagram haciendo alusión a la ex de Jesulín de Ubrique. Además, el paparazzi ha asegurado que en su próximo directo de ‘Youtube’ contará algunos datos exclusivos sobre las protagonistas: “Solo puede quedar una”, ha anunciado.