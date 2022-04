Marta Riesco y Belén Esteban “casi llegan a las manos”: así fue su pelea en plena calle

Ha estallado una guerra en Mediaset, y las beligerantes no son otras que Marta Riesco y Belén Esteban. Todo comenzó cuando la de Paracuellos aseguró que se “descojonaba” cada vez que veía en la pequeña pantalla a la reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, unas palabras que no hicieron nada de gracia a la aludida. Ella respondió con su artillería más pesada, recalcando que fue a la Universidad y que a se le conoce por su trabajo como periodista y no “por haber estado con alguien famoso”. Lo cierto es que hizo ‘un traje’ a la colaboradora de ‘Sálvame’, y toda esta tensión acumulada ha terminado estallando de la peor manera...

Al parecer, ambas se encontraron ayer en un bar cercano a las instalaciones de Mediaset, y las chispas entre ellas no tardaron en saltar. Según los testigos, fue Marta Riesco quien se acercó a Belén Esteban para afear sus palabras. “Las han tenido que separar porque podían haber llegado a las manos. Ha sido Marta quien ha visto a Belén y ha ido hacia ella y le ha recriminado lo de que se reía de ella. Y Belén, entonces, le ha dicho que vale, que no hacía falta que dijera que no había ido a la universidad porque la gente ya lo sabe y que, por favor, no volviera a hablar de su hija”, cuentan a la revista ‘Semana’.

Belén Esteban FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

Por desgracia, la situación fue a peor y la pelea entre ellas iba alcanzando cotas de tensión muy altas, hasta que Marta Riesco lanzó un comentario muy desagradable a Belén Esteban. Según los testigos, este último ataque despertó la furia de la de Paracuellos: “Ahí se han enzarzado dialécticamente en reproches hasta que Marta le ha dado lanzado un golpe muy bajo, totalmente fuera de lugar, que ha hecho que Belén estalle y que las personas presentes tuvieran que meterse por medio para evitar males mayores”.

En definitiva, una bochornosa escena que pone de manifiesto las enemistades que Marta Riesco se ha ganado desde que salió a la luz su relación con Antonio David Flores. Recientemente, denunció públicamente el, según sus propias palabras, “acoso” que sufre de parte de algunos compañeros de cadena, señalando directamente a ‘Sálvame’ y a Jorge Javier Vázquez. Ahora, teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, parece que Belén Esteban también acaba de entrar en la lista negra de la periodista que se levanta a las 5 de la mañana.