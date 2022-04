Hablamos con Lydia Lozano después de acudir al hospital tras sufrir un accidente doméstico

Belén Esteban dejaba atónitos a los espectadores cuando hace tan solo unos días sufría un accidente en ‘Sálvame’ tras caerse mientras recreaba una de las pruebas de los concursantes de ‘Supervivientes 2022′. Hoy le ha tocado el turno a una de sus compañeras, más concretamente a Lydia Lozano.

Terelu Campos ha sido encargada de hacer pública la noticia en la tarde de este viernes: “Lydia ha sufrido una caída en su casa, ha tenido que ir al hospital y el diagnóstico es que se ha roto el radio, una parte del brazo. Lo que ella nos cuenta es que estaba de pie, se estaba poniendo la bota y ha perdido el equilibrio y se ha caído”, ha deslizado la hija de María Teresa.

La propia Lydia ha asegurado lo siguiente: “Estoy fatal. Muy cabreada, con mucho dolor. Yo que soy tan independiente, ahora voy a ser dependiente y eso me pone muy nerviosa. No me lo puedo creer”, cuenta la mujer de Charly totalmente rota. A pesar de que no tendrá que ser operada, deberá estar más de un mes con la escayola en el brazo. “Me tengo que poner cortisona, tengo el brazo dormido, los dedos dormidos, estoy súper agobiada. Es una faena pero por lo menos no me tienen que operar. Me estaba poniendo este vestido y me he puesto unas bota altas y me he ido para atrás, y como tengo tanto miedo de que me pase algo en el cuello y en la espalda me he apoyado en el brazo, he empezado a gritar”, ha explicado la protagonista.

Lydia Lozano se desplaza hasta 'La Palma' FOTO: Mediaset

Este periódico se ha puesto en contacto con la tertuliana de Telecinco para conocer de primera mano cómo está viviendo este inesperado y complicado momento, y con el fin de conocer su futuro más inmediato: “Estoy escayolada, pero de reposo nada”, ha asegurado. ¿La veremos en ‘Sálvame’ la próxima semana? Las apuestas dicen que así será.