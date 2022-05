Alejandra Rubio responde tajante a las críticas por su delgadez

Aunque es famosa desde el mismo día de su nacimiento por su condición de hija y nieta de Terelu y María Teresa Campos, respectivamente, no fue hasta que dio el salto a la pequeña pantalla cuando Alejandra Rubio alcanzó altísimas cotas de popularidad. Desde que trabaja como colaboradora en ‘Viva la vida’, la joven se ha dado a conocer entre el gran público y ha utilizado su recién adquirida notoriedad para disparar también su carrera en las redes sociales.

Por desgracia, esta popularidad implica también exponerse a las críticas que llegan de parte de algunos usuarios, y Alejandra Rubio no escapa de estos ataques. El último le ha llegado a raíz de la alimentación que sigue. La tertuliana suele compartir imágenes de su comida, muy saludable en su mayoría, y uno de sus seguidores le ha comentado que “comes demasiado limpio para el peso que tienes. Creo que te puedes permitir muchos más caprichos”.

Alejandra Rubio no se ha tomado del todo mal este comentario, pero sí ha querido explicar que la dieta saludable que sigue no tiene nada que ver con un deseo de perder peso. “Yo como sano porque me gusta comer sano, no porque quiera adelgazar. Creo que tenemos un concepto un poco equivocado de cómo tenemos que comer y la gente piensa que comer sano es hacer dieta y, por lo tanto, adelgazar, y no es así. Yo creo que todos deberíamos comer sano”, ha comenzado señalando la hija de Terelu Campos.

“Lo hago porque me siento bien haciéndolo. Me gusta cuidar mi cuerpo, pero me podría comer un bollo o cien si me apeteciera porque tengo el cuerpo y la suerte de no engordar”, ha continuado explicando Alejandra Rubio. Lo cierto es que su constitución recuerda a la de su madre, que también podía presumir de una silueta espectacular en sus años de juventud. Para terminar, la influencer ha recalcado que no se priva de nada que le apetezca, aunque intente comer sano en su día a día: “Esto no quita que cuando salgo a cenar como de todo, o que si hay algún día que me apetece comer porquerías, lo hago...”.

En su cuenta oficial de Instagram, Alejandra Rubio deja constancia de que lleva un estilo de vida muy saludable, y no solo en lo que a su alimentación se refiere. Además, la joven también practica ejercicio, sobre todo yoga, que también le ayuda a encontrar la paz mental que necesita.