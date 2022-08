Jorge Javier comparte su WhatsApp más surrealista tras su reciente bache de salud

Dicen que después de la tormenta llega la calma, y eso es exactamente lo que le ha pasado a Jorge Javier Vázquez. El presentador hacía saltar todas las alarmas el pasado martes cuando él mismo hacía público su último bache de salud durante sus vacaciones en Perú, todo ello acompañado de unas fotografías de lo más impactantes.

Un ‘mal de altura’ le provocó un edema pulmonar por el que tuvo que ser ingresado y tratado en el interior de una cámara hiperbárica. Un susto que preocupó a todos sus seguidores, amigos y compañeros de profesión.

Entre todos ellos se encuentra Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun, con la que Jorge mantiene una buena y particular relación. La de Pamplona, al enterarse, le escribió un mensaje al WhatsApp para darle ánimo, y cómo no lo hizo a su manera, tal y como se puede apreciar a continuación.

Historia del Instagram de Jorge Javier FOTO: Instagram

“Jorge, amor, menudo susto... Yo también casi la palmo en Marruecos y por no abrir la cartera no fui a un médico”, comienza diciendo Galdeano. “Me encomendé a Dios y le dije que hiciera conmigo lo que quisiera”, continúa. Como colofón de este mensaje, la suegra de Kiko Jiménez propone a Jorge Javier que se vayan juntos a África. Unas palabras que han hecho mucha gracia al presentador y que no ha dudado en compartir.