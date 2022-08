Jorge Javier se burla de Ayuso y de Almeida mientras está convaleciente: “Si la palmo les doy ese día libre”

Jorge Javier Vázquez hacía saltar todas las alarmas el pasado martes a raíz de su última publicación en redes sociales. El presentador, que se encontraba en Perú disfrutando de sus vacaciones, publicaba varias imágenes en Instagram, una de ellas en silla de ruedas y la otras tres en el hospital debido a un trastorno de ‘mal de altura’. Esto generó una gran preocupación entre todos sus seguidores, amigos y compañeros.

Jorge Javier Vázquez FOTO: Instagram

“El lunes pasado me tuvieron que ingresar en un hospital durante dos días por el mal de altura. Cuatro sesiones de cámara hiperbárica para que desapareciera el edema pulmonar, corticoides, antibióticos y qué se yo”, confesaba el propio Jorge Javier, quien posteriormente tranquilizó a la audiencia asegurando que se encontraba mucho mejor y listo para continuar con sus vacaciones.

El disgusto parece que le duró tan solo unas horas, ya que este mismo miércoles no ha dudado en volver a la carga a través de su cuenta de Twitter, con mención especial a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida, a los que critica con bastante frecuencia.

He pensado mucho estos días. Si la palmo y están en el cargo ese día Ayuso y Almeida, les doy libre ese día. Pero que venga a cantarme al oído embalsamado Paloma San Basilio La Hiedra. pic.twitter.com/5tmpEQbMXr — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) August 17, 2022

“He pensado mucho estos días. Si la palmo y están en el cargo ese día Ayuso y Almeida, les doy libre ese día. Pero que venga a cantarme al oído embalsamado Paloma San Basilio La Hiedra”, ha escrito el presentador junto a uno de los memes que le han hecho tras este publicar una imagen suya dentro de una cámara hiperbárica. Jorge Javier, haciendo gala de su peculiar sentido del humor, ha pedido a estos dos políticos que no estén presentes el día que él ya no esté. Unas palabras que no han tenido respuesta alguna por parte de la Presidenta de la Comunidad de Madrid ni tampoco por el Alcalde de Madrid.

Por si la broma no fuese lo suficientemente ‘graciosa’, el catalán ha vuelto a compartir otro de los montajes realizados por usuarios de Twitter. En esta ocasión aparece el protagonista metido dentro de la cámara mientras Díaz Ayuso le observa.

Solo podíamos quedar uno https://t.co/yfqsMVBPZp — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) August 17, 2022

“Solo podíamos quedar uno”, escribe Jorge ante un aluvión de comentarios y de críticas.