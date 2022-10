Antonio David responde así a la mujer que le acusa de agredir físicamente a Rocío Carrasco

La noche de este lunes no ha sido una más para Rocío Carrasco. Mili Pineda, exempleada de Rocío Jurado y Ortega Cano, ha sorprendido con un nuevo y desconocido testimonio con el fin de apoyar y corroborar el discurso de Carrasco en lo que respecta a su turbia y polémica relación con Antonio David Flores.

“¿Tú has vivido cómo el ‘ser’ maltrataba a Rocío Carrasco?”, preguntaba Jorge Javier Vázquez a la invitada, a lo que esta respondía: “Sí, si lo ví... La cogió por aquí, la agarró del pelo. Y ella, llorando: ‘¡Suéltame!”, deslizó esta supuesta testigo mientras Rocío Carrasco mostraba un rostro que solo hacía confirmar lo que esta decía.

Mili Pineda y Rocío Carrasco FOTO: Mediaset

Se trata de una suceso que habría sucedido en 1999, en el que, según cuenta Mili, Antonio David gritaba mientras le pedía a Rocío Carrasco que le dijera dónde estaba José Parra, el hombre que él creía que tenía un affaire con ella en aquel momento. “Le llevaba la cabeza metida por la escalera, quería estamparla contra el tablado”, desliza esta exempleada de la familia.

Unas duras declaraciones a las que el otro protagonista de esta historia ha querido contestar. A través de su canal de Youtube, el padre de Rocío Flores ha dedicado unas palabras tanto a Mili como a la mujer de Fidel Albiac: “He visto un vídeo en el que ahora resulta que una señora, a la cual le han pagado, sale diciendo e inventándose que yo le había hecho una agresión física a Rocío Carrasco. Como sabréis, esto es absolutamente falso. No tenéis vergüenza ninguna”, ha comenzado diciendo.

Antonio David ha querido compartir la siguiente reflexión: “Si esto ocurrió hace 23 años, en ese momento, y como dicen que había periodistas en la puerta de la casa, ¿por qué no salió esa señora y contó lo que dice que había visto?, ¿por qué no fue a una comisaría a denunciarlo? Y no me vale que digas, Jorge Javier, que a las mujeres les daba miedo ir a denunciar... ¿Por qué cuando Rocío Carrasco fue a poner la denuncia no habló en su testifical de esa persona? ¿Ha tenido que esperar a que su equipo de guionistas reescriba una película nueva sobre esto? No sabéis el daño que estáis causando y espero que nada de esto os salga gratis porque no es justo que hagáis de la violencia de género un negocio”, concluye con respecto a este tema.