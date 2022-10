Amador Mohedano se harta como nunca antes: “Ortega Cano no tenía cojones de hacerle frente a Rocío Jurado”

Semana de polémicas para el clan Ortega-Jurado-Mohedano tras las duras afirmaciones de Rocío Carrasco sobre el matrimonio de este con su madre.

Mientras ‘La Vanguardia’ asegura que Ortega Cano ya ha interpuesto una querella criminal contra Carrasco por “falsedad documental”, las reacciones de algunos miembros de la familia no se han hecho esperar. La primera de ellas, la de Amador Mohedano, quien se ha querido pronunciar sobre los supuestos manuscritos de Rocío Jurado que la mujer de Fidel Albiac tendría en su poder.

Rocío Carrasco en una imagen de archivo FOTO: Javier Lizón EFE

“Yo a Rocío Jurado no le he visto nunca escribir, ella hacía sudokus y leía mucho, pero todo lo que se está diciendo es una barbaridad. Yo ya no puedo con esto, y le quiero dar la enhorabuena a Enrique Trebolle porque está haciendo un trabajazo”, ha comenzado diciendo en el canal de Youtube CadenaJuanjoVlog. Según la conversación iba avanzando, el tono de Amador iba en aumento: “¿Tú crees que la gente se puede crear que José Ortega Cano le pegue una hostia a mi hermana? Como si se quedara Rocío deprimida en la habitación o sin poder salir... Si eso hubiese pasado ella me lo hubiese contado todo al día siguiente”, desliza.

“Yo nunca hubiera consentido eso. Ortega no tenía cojones de hacerle frente a Rocío Jurado, porque ella tenía un temperamento y un carácter que pocos la han conocido. Ella se plantaba ante todos y daban ganas de escaparse, porque no se cortaba ni con él ni con nadie... Y ahora la otra diciendo que la dejó allí en la calle con las maletas, y esto parece una película que no se cree nadie”.

Rocío Jurado y Ortega Cano durante el día de su boda FOTO: LA GTRES

“La que le ha hecho sufrir es su hija, pero esto es algo de toda la vida. Por su parte, el youtuber Juanjus comenta que, al terminar el documental, Rocío Carrasco va a terminar con condenas que asegurarán que ha mentido. A esto, Amador Mohedano ha respondido muy enfadado: “¡Pues que se joda! Ella ha tenido siempre una familia, y cuando hemos dejado de tener contacto es porque ella no ha querido. Nosotros lo hemos intentado mil veces por llamadas, por correos, por cartas... Yo ya me sentía que no quería saber nada de mí”.

El ex de Rosa Benito ha hablado largo y tendido sobre todas las polémicas familiares durante casi cuarenta y cinco minutos que no tienen desperdicio.