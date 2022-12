Adela González carga contra Alba Carrillo: “Gracias por nada”

Alba Carrillo está de actualidad. Desde que salió su affaire con Jorge Pérez en la fiesta de la productora ‘Unicorn’, la colaboradora se ha convertido en la protagonista indiscutible de las tertulias de la prensa del corazón. En esta última ocasión, Adela González, se ha pronunciado sobre la televisiva por su ausencia en el ‘Mediaset Night Fever’. La presentadora del espacio no ha dudado en pronunciarse sobre lo sucedido y ha cargado duramente contra ella.

Según parece, Alba Carrillo comunicó el miércoles que no iba a participar en el talent show, tan solo a dos días del programa, y su decisión ha sentado muy mal dentro del espacio, cabreando a todo el equipo de ‘Mediaset Night Fever’. Por eso, Adela González, antes de arrancar el programa, ha querido dedicarle unas durísimas palabras. “Solo ha aguantado una semana como concursante del Mediafest Night Fever”, comenzaba diciendo la presentadora. “Ha decidido el miércoles no concursar esta noche. Está muy feo. Hay un equipo que se deja la piel en hacer este programa, este programón mejor dicho. En fin. Por suerte como nosotros sí somos profesionales, hemos encontrado un gran sustituto para ella: Iván González”. Tras este rapapolvo, terminaba así su discurso, sentenciando a la colaboradora de televisión: “Desde aquí Alba, gracias por nada”.

Alba Carrillo y Jorge Pérez FOTO: USG GTRES

Tanto Adela como todo el equipo está muy molesto con Alba Carrillo por haberles dejado tirados a escasas horas de la realización del programa. Sin embargo, están contentos con el sustituto de la colaboradora, y la vasca ha asegurado que “habían ganado” con el relevo. Fue ella misma la que contactó con el equipo para declinar su participación en el ‘Mediaset Night Fever’ por estar desbordada por la sobreexposición mediática que está viviendo en estos momentos.

Cuando saltó la noticia en ‘Sálvame’ el pasado miércoles, Adela González, que se encontraba en plató, le dedicó estas palabras a Alba Carrillo: “Me parece poco profesional. Estamos siempre hablando de cuidarnos la salud mental y todo eso, algo que está fenomenal, pero si ya sabes que no vas a ir, lo que tienes que hacer es avisar con tiempo porque hay mucho trabajo detrás de cada gala. No es nada profesional. Ana María Aldón el otro día estaba hecha un cromo y vino, aunque también digo que eso es muy personal, cada uno afronta las cosas como puede. Pero lo mínimo es avisar con tiempo”. Y es que, aunque no tenía ningún contrato firmado con el programa, si habían hecho un pacto verbal y se esperaba de ella que asistiera a su puesto de trabajo.