Aída Nízar está de vuelta: «Isabel Pantoja es una floja»

Vaya donde vaya, Aída Nízar se convierte en el centro de atención y de la polémica. Finalista hace unos días del reality chileno «Resistiré», considerado entre los más duros del mundo, regresa a España arremetiendo contra Isabel Pantoja por «la debilidad que está demostrando en “Supervivientes”, no hace más que quejarse, y eso que con lo que le están pagando tiene para vivir ella y su familia toda la vida. Pero yo he ganado en mi reality más dinero que Isabel. Mi caché en Chile es altísimo, allí soy toda una estrella. Gano lo que merezco. Igual que en Italia, porque soy colaboradora y reportera una vez a la semana en el programa de mayor éxito de la televisión italiana, el que presenta la famosísima Bárbara D'Urso, la considerada reina de la televisión transalpina».

–¿Por qué en España no cuentan con usted?

–Porque nadie puede pagarme lo que merezco. Los cachés son muy bajos. Y no voy a trabajar por cantidades ridículas ni para que me vean en la tele... Aquí no me siento valorada.

–En Chile sufrió un fuerte altercado con uno de los participantes en el concurso.

–Sí, con Dino Inostrosa, un amigo del futbolista Alexis Sánchez. Discutimos acaloradamente, y de pronto se acercó y me besó en la boca. Le agarré del cuello y le dije que no volviera a hacerlo. Me pegó un cabezazo y le expulsaron del concurso. Fue una situación horrible. Mire, ni me gustan los hombres fáciles ni que me besen sin mi consentimiento. Además, en los tres meses de concurso me dio un ataque al corazón, se me rompió la rodilla, había chinches, me picaron avispas... pero fui ganando pruebas hasta que llegué a la final. Aquello era peor que el infierno. «Supervivientes» a su lado es un resort. En Chile fueron 110 capítulos extremos y pasé un montón de pruebas. Perdí once kilos por las carencias físicas y alimenticias. Psicológicamente fue brutal. Por eso me río cuando Pantoja se pasa el día quejándose. Es una floja. Una persona que pasó tiempo en prisión, a la que Hacienda le pide tanto dinero... tendría que estar besando la arena de la isla por lo que está ganando. Le han resuelto la vida, y me indigna verla llorando todos los días por lo duro que es su concurso. Para duro el mío...

–¿Su «reality» se ve en España?

–El 12 de junio se ofrecerán las imágenes de la agresión en MTV. Fue vergonzoso. Ese hombre se sentía atraído por mí. Es que levanto pasiones donde voy.

–El mismísimo Rocco Siffredi, el actor porno más famoso del mundo, intentó ligar con usted...

–Nos hicimos buenos amigos cuando le entrevisté en Italia, pen «Interviú».

–Me pagaban muy bien, es una pena que haya desaparecido esa revista. Los desnudos eran muy bonitos y muy cuidados...

–¿Tiene novio?

–No. Todos los hombres me aburren, me saben a poco. No he encontrado alguien a mi altura, será porque les doy miedo.

–O por su fuerte carácter...

–Yo hago de mi fuerte personalidad un negocio.

–Su madre está desaparecida...

–Vive con mi hermana en Abu Dabi. Le llamaron para ir a «Supervivientes» y no aceptó el caché que le ofrecieron. Se lo habrá llevado todo Isabel Pantoja, ja, ja, ja.

Al contrario de lo que se llegó a publicar en su momento, Aída Nízar afirma que «nunca he tenido problemas económicos, porque no paro de trabajar y he sabido invertir muy bien mis ingresos en bienes inmuebles».

–¿Dónde vive en Madrid?

–En La Moraleja. Yo no malgasto mi dinero, como hacen personas como Isabel Pantoja.

–¿Qué debe tener el hombre que la conquiste?

–Sobre todo mucha personalidad. Y ser como soy yo, tener un gran carácter. Busco a mi «Aido». A los débiles les rechazo por sistema.

–¿Volverá a Chile?

–Seguramente, porque tengo una oferta para presentar un magazine. Un programa al estilo del que hacía Jesús Quintero en Canal Sur, con entrevistas en profundidad a personajes de primera fila mundial. Eso es lo bueno que te permite dominar perfectamente cuatro idiomas. Y yo lo hago. Yo no solo estoy buena por fuera, sino también por dentro. Soy una mujer con mucha cultura, inteligente y que sabe muy bien lo que quiere. Nunca he sido ni seré una mujer florero. Es que lo tengo todo.

–Hay quien la considera demasiado engreída y vanidosa...

–A lo mejor tienen razón, porque ven en mí todo lo que no son ellos. Soy un icono para mucha gente. Y otros me odian no porque haga las cosas mal, sino porque las realizo mejor que ellos. Tengo un gran amor propio. Adoro mi vida. No echo en falta nada.

–Qué suerte...

–Es la pura verdad. Soy una mujer muy feliz.