Bad Gyal rechaza a Rauw Alejandro en directo: "Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar"

En el marco de su gira por Puerto Rico, Rauw Alejandro compartió escenario con destacadas artistas del género urbano, entre ellas Bad Gyal, en un concierto en la discoteca Coliseo. Sin embargo, la actuación no estuvo exenta de momentos polémicos, especialmente cuando Rauw invitó a Bad Gyal a "perrear" y esta respondió con firmeza, negándose y centrándose en su actuación.

"Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida. Yo no sé", comenzaba diciendo al micrófono el de Puerto Rico. La compositora catalana entonces respondía de forma clara: "No, no, a mí que no me involucren, que hay muchas nenas guapas por aquí".

Tras afirmar su estado civil de soltero, Rauw hizo una insinuación a Bad Gyal sobre sus intenciones, a lo que la artista catalana respondió con determinación: "Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Yo voy a cantar la que me toca ahora y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta".

La reacción de Bad Gyal no pasó desapercibida en redes sociales, donde los seguidores la elogiaron por su contundencia y por no permitir que la "involucraran" en nada. Usuarios en plataformas como X y TikTok han etiquetado a la cantante como una "reina" por su actitud firme y decidida frente a Rauw Alejandro, generando comentarios positivos y apoyo en línea.