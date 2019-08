Bertín Osborne: “No sé qué derechos le faltan a las mujeres que no hayan conseguido”

El pasado 17 de agosto El País publicaba una entrevista con Bertín Osborne. En el espacio, el entrevistador respondió sobre diversos temas; sobre los partidos políticos y su intención de voto; sobre a quién le gustaría entrevistar en su programa (dijo que a Felipe González, que ya “se lo había dicho cincuenta veces, pero el tío no quiere”); sobre a quién no le gustaría entrevistar en su programa (tras unas risas previas, fue claro: Nicolás Maduro); y sobre el movimiento feminista y su opinión. En ese momento, el presentador afirmó no saber “qué derechos le faltaban a las mujeres que no hubiesen conseguido todavía”.

“A mí me encantaría que esos movimientos feministas se fueran a Kuwait o a Irán, donde lapidan a las mujeres y las hacen ir con una especie de saco en la cabeza”, arguyó Bertín durante la entrevista. Y se preguntó retóricamente: “¿Por qué no van allí y se ponen en la puerta a protestar? Porque yo todavía veo vídeos horribles sobre situaciones que ocurren allí por acostarse con un hombre. Imagínate lo que sería este país si ocurriese eso”, continuó.

El cantante se mostró dispuesto a aceptar el MeToo, pero con un pequeño matiz: allí donde se necesite: “Yo creo que en España se han conquistado todos los derechos de la mujer que se tenían que conquistar, y si no han sido todos, quedará alguno, que será alguna excepción que no conozco. A mí me parece fantástico que haya movimientos feministas, pero allí donde lo necesiten. España no necesita un movimiento feminista como el agua de mayo”.