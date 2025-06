Hiba Abouk, muy tajante, sale en defensa de Alejandro Sanz: "Hay fanatismos que van muy lejos"

Alejandro Sanz continúa en el ojo del huracán mediático a raíz del testimonio de Ivet Playá, una joven anónima que ha decidido contar su relación sentimental con el artista en redes. Según Playà, ambos se conocieron cuando ella cumplió 18 años y ambos se unieron también a nivel profesional, cuando el cantante la contrató para trabajar con él.

"Estoy aquí porque necesito contar mi historia con Alejandro Sanz. Por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy", comienza relatando en el vídeo. "Yo era su fan y empezó a seguirme en redes sociales, me mandaba mensajes privados, comentaba mis fotos o incluso publicaba cosas mías en sus redes". Según la versión de la joven, quedaron en privado cuando alcanzó la mayoría de edad y el artista 49 años. "Con 22 años dejé Barcelona para mudarme a Madrid sola porque me contrató para trabajar para él. Mi vínculo personal con él fue irremediable y se convirtió en íntimo. Se suponía que estaba viviendo un sueño de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una pesadilla. Traspasó los límites de lo que yo considero moral e incluso humano", explica Playà. "Me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo, creo que vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimos años y creo que siente que está por encima del bien y del mal. Eso es tremendamente peligroso, porque en el fondo lo está. Nadie es capaz de plantarle cara. Pero conmigo no se firmó ningún papelito siento la responsabilidad moral porque creo que soy de las pocas que puede hacerlo. Plantarme aquí y demostrar que tarde o temprano la verdad sale a luz", finaliza.

La defensa de Hiba Abouk

Tras el revuelo, muchas voces han salido en defensa de Alejandro Sanz, como es el caso de Hiba Abouk, íntima del artista. La actriz, durante loa premios Condé Nast Traveler en Madrid, no ha dudado en dar la cara por su amigo y sentenciar a Ivet Playà.

Hiba Abouk Gtres

"Yo creo que todo el mundo sabe que Alejandro Sanz es un gran amigo mío, con lo cual yo sólo te puedo decir cosas buenas de él", ha comenzado diciendo Abouk. "Es una persona maravillosa y creo que toda la gente que trabaja con él, que está con él y que son sus amigos lo pueden corroborar. Con lo cual, qué decirte. Todo mi apoyo a Alejandro", sentenciaba la intérprete. Muy tajante, la actriz concluía asegurando que a los fans "había que hacerles caso en su justa medida" porque "hay fanatismos que van muy lejos".

El comunicado de Alejandro Sanz

El artista emitió a última hora de la tarde del miércoles 17 de junio un comunicado en Instagram dando su versión de los hechos. Reconociendo su relación, Alejandro Sanz se lamentaba de la situación. "Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora", comienza diciendo en el escrito. "En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no", expone Sanz, lamentándose "que tu reacción sea esta", y remarcando que él nunca ha sido "partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida". El cantante finaliza deseándole a la joven que encuentre "pronto tu camino y felicidad", zanjado definitivamente el asunto.