Marta López narra cómo salió de la anorexia: “Llevaba cuatro años sin comer”

Desde hace unos años hablar abiertamente de salud mental está ayudando a muchas otras personas a pedir ayuda y buscar solución a sus problemas. La ansiedad y la depresión se han convertido en las enfermedades más comunes entre los ciudadanos, así como también los Trastornos de la Conducta Alimentaria. La proliferación de unos estándares fijados de belleza basados en lo irreal en las redes sociales está haciendo mucho daño en las mentes de los jóvenes. Un riesgo que siempre ha existido al mostrar la delgadez como un rasgo de belleza, incluso cuando ésta era irreal e incluso enfermiza, como así descubrió Marta López Álamo, esposa de Kiko Matamoros. La modelo está dispuesta a romper barreras y tabúes sobre los desórdenes alimenticios como la bulimia o la anorexia, en cuyas garras ella misma cayó en su juventud. Fue muy duro salir de ahí, pero pudo recomponerse y convive con las secuelas de aquello. Pero también con la firme determinación de ayudar a cuantas personas pueda a través de contar su historia personal, que servirá de ejemplo a sus seguidores.

Kiko Matamoros y Marta López Instagram

Así lo ha vuelto a hacer la maniquí en su cuenta personal de Instagram, donde a través de stories temporales ha respondido a las preguntas que le hacían sus fans. Entre ellas suele haber siempre alguna que hace alusión a los trastornos de la conducta alimentaria, a las que Marta López responde encantada para eliminar estereotipos y dar normalidad no solo a la enfermedad, sino también a lo que hay cuándo se consigue dominarla y se deja de tener tan presente lo que dice la báscula y la talla que se utiliza. La pregunta que en esta ronda le han planeado desde sus fieles ha sido si después de superar su enfermedad ha sentido algo más de inflamación. Ella no ha tenido reparo alguno en poner su propio caso sobre la mesa para detallar qué sucede en esta cuestión y cuándo volvió a sentirse cómoda con su aspecto.

Marta López Álamo en una imagen de archivo Instagram

“Estaba tan ocupada volviendo a vivir que yo sé precisamente que superé en su momento el TCA porque no volvía a preocuparme por las calorías, por el peso y por la talla nunca más. Sí que vi que desde que lo superé en 2016 o así, hasta 2019 o 2020, tardé como tres años en volver como a mi cuerpo normal”, explicaba Marta López. Cuando localizó el foco que le provocaba su desorden alimenticio consiguió superarlo, con terapia y mucha educación alimenticia, confiando su destino en psicólogos y doctores. Ahora se siente plena, no se considera una esclava ya de los kilos, ni la dictadura de la báscula ni del beneplácito del reflejo del espejo. Es libre. Además, añade que “ahora, de hecho, me cuesta muchísimo coger peso, es algo que yo siempre, mis amigos lo saben, no busco para nada adelgazar, al contrario, tampoco coger peso, pero sí coger músculo, coger algo de grasa, con el tiroides, por lo que sea, me cuesta muchísimo coger peso y me obligo a comer muchas veces que no tengo hambre. La gente dirá si no tienes hambre, pues no comas, yo como no coma, hasta luego”.

Marta López Álamo en una imagen de archivo Instagram

“Intento comer mucho, mucho hidrato, pero no, no me noté muy inflamada tampoco. Lo que noté es que después de superarlo cogí 20 kilos de golpe, simplemente porque empecé a comer y llevaba cuatro años sin comer, o cinco, entonces algo aumentas. Pero no lo pasaba mal, al contrario, lo pasaba bien porque volví a disfrutar y lo que menos me preocupaba era la talla. Ya llegó un momento que yo paré de tener esa necesidad imperiosa de comer muchísimo, tampoco nunca consideré que tuviera un trastorno por atracón, pero sí que necesitaba comer un montón y estaba súper ansiosa por comer, pero para mí no suponía un problema. Volví a comer normal y mi metabolismo se reguló solo. No me obsesioné, ni me he obsesionado nunca luego. Soy feliz”, sentencia la modelo, aclarando la duda de su seguidor.

Marta López Álamo en una imagen de archivo Instagram

Por suerte, Marta López ha superado su anorexia y ha dejado atrás los problemas con el TCA. Kiko Matamoros le ha ayudado a recuperar parte de la autoestima que le faltaba, así como su trabajo como modelo le tiene muy ilusionada. Eso sí, no logra escapar nunca de los comentarios sobre su físico, especialmente aquellos que desean hacer daño y destacar su supuesta extrema delgadez, además de sus numerosas operaciones estéticas para lograr la exuberancia de la que ahora presume en redes sociales. Son muchos los que opinan sobre su cuerpo, unos diciendo lo perfecta que luce, mientras que otros encuentran pegas por doquier. Marta López ha logrado aprender a ignorar estos comentarios, a vivir por encima del qué dirán y valorarse a sí misma más allá de lo que muestra el espejo o lo que admiran otros.