Jorge Javier a Victoria Federica: “Hay que quitarse del mundo de los toros, que ya no vende”

Cada vez más cómoda y natural frente a los focos y las cámaras, Victoria Federica protagonizará la próxima portada de la revista ‘Elle’, que verá la luz este viernes. Se trata de la primera entrevista que concede la nieta del rey Juan Carlos I, “una reivindicación personal de su prometedor proyecto vital y la celebración de su valiosa herencia familiar”, según apunta la propia cabecera.

Una noticia que ha revolucionado las redes sociales e incluso el plató de ‘Sálvame’. Y es que Jorge Javier ha sido el primero en pronunciarse al respecto y sobre las declaraciones en las que la joven asegura que es aficionada a la tauromaquia, el presentador le ha querido mandar un contundente mensaje: “Hay que quitarse del mundo de los toros que ya no vende, si quieres prosperar en el mundo moderno...”.

Pero si hay unas declaraciones que han levantado ampollas en el programa de Telecinco son las que habla de su abuelo, el Rey Emérito, ya que consideran que todavía es muy joven para entender la situación. “Desde niña le he admirado, siempre le he visto como un hombre dedicado y espero que todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho durante toda su vida sea reconocido y estimado. Es mi persona favorita del mundo. A nivel personal es un referente, como para cualquier persona lo es su abuelo, eso es obvio, y le considero mi segundo padre, pero también para mucha gente en España ha sido importante, y lo sé porque se acercan para decírmelo. Sólo quiero que se valore su entrega por este país. Aunque hace tiempo que no estamos juntos, hablo mucho con él y sigue siendo mi mayor fuente de inspiración. Lo será hasta que me muera”, asegura la hija de la Infanta Elena en dicha entrevista.