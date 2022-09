Los duques de Sussex volverán a Reino Unido tras los nuevos ataques de Meghan Markle contra la monarquía inglesa

Meghan Markle ha vuelto a poner contra las cuerdas a la monarquía británica. En una reciente entrevista con la revista “The Cut”, la duquesa de Sussex dirigió unos cuantos dardos envenenados a su familia política, señalando una vez más a los Windsor como seres fríos y apáticos a los que solo importa la institución, aunque lo que más polémica ha suscitado han sido sus declaraciones sobre la relación que guardan su marido y su suegro: “Harry siente que ha perdido a su padre. Él me lo dijo: ‘Lo he perdido en este proceso (Megxit)’. Espero que acerquen posturas, pero yo no tengo nada que ver, es una cosa de ellos”.

Meghan Markle, portada de octubre de "The Cut" FOTO: The Cut The Cut

La casa real inglesa no ha escondido su disgusto con este nuevo ataque mediático de parte de Meghan Markle, y uno de sus corresponsales manifestó el descontento en la BBC: “Nos ha dejado sin palabras, ha puesto a la familia real británica en una difícil situación”.

En este contexto de descontento general que se respira en Reino Unido, “The Daily Mail” acaba e confirmar que los duques de Susssex regresarán al país el próximo fin de semana para dar comienzo a una gira europea con la que pretenden promocionar los Juegos Invictus. El mismo medio asegura que el matrimonio visitará Manchester el lunes para que Meghan Markle dirija la Cumbre Mundial One Young que tendrá lugar allí. Después, se trasladarán a Alemania para continuar con su itinerario programado.

Los duques de Sussex FOTO: Matt Dunham AP

Se desconoce si los duques de Sussex aprovecharán su viaje a Reino Unido para encontrarse con la Reina, que se encuentra algo delicada de salud, o con el resto de la familia, como el príncipe Carlos o el príncipe William, de quien Harry se ha distanciado en los últimos meses.

Lo cierto es que su vuelta al Reino Unido, tierra que no pisan desde las pasadas celebraciones del Jubileo de Platino de la Reina, se produce en un contexto de máxima tensión no solo con la familia real inglesa, sino también con el Gobierno, puesto que el príncipe Harry mantiene un enfrentamiento con el ministerio del Interior desde que se le retiró la escolta oficial tras llevar a cabo el polémico Megxit.