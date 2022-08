Meghan Markle: “Harry ha perdido a su padre”

The Cut

La duquesa de Sussex vuelve a hacer temblar los cimientos de Bukingham. Meghan Markle ha concedido una demoledora entrevista a la revista neoyorquina “The Cut” en la que ha contado curiosidades de su vida actual y de su relación con la familia real.

La mujer del príncipe Harry, que además es portada de otoño de esta publicación, ha hecho afirmaciones que según el corresponsal de la Casa Real de la BBC: ‘’Nos ha dejado sin palabras, ha puesto a la familia real británica en una difícil situación’'.

En esta nueva entrevista destaca la intención de Markle de volver a unirse a Instagram, donde reflexiona sobre cómo era no tener control sobre su cuenta como miembro de la familia real, con los Instagrams (@KensingtonRoyal, que Meghan y Harry compartieron con Kate Middleton y el Príncipe William), Meghan no tenía control sobre lo que se publicaba y cuándo. Tras el Megxit, Meghan decidió alejarse de las redes sociales: “Tomé una decisión personal de no tener ninguna cuenta por mi propia salud, aunque eso fue un gran ajuste. Pasar de ese tipo de autonomía a una vida diferente fue duro, pero amaba a Harry y lo hice por él”.

Aunque fuera de la familia real británica, la exactriz es consciente de que sigue teniendo estatus de princesa y lo que eso representa para las personas.’’Es importante ser reflexivo al respecto porque, incluso con la entrevista de Oprah, estaba consciente del hecho de que hay niñas pequeñas que conozco y son como, ‘Oh, Dios mío, es una princesa de la vida real”.

Meghan termina la entrevista destacando algunas de las polémicas vividas con la familia de su marido y también destaca que queda espacio para el perdón: ‘’Creo que el perdón es muy importante. Se necesita mucha más energía para no perdonar’'.

Sobre la relación de Harry de Inglaterra con su padre, el príncipe Carlos, la duquesa afirma “Harry siente que ha perdido a su padre. Él me lo dijo: ‘Lo he perdido en este proceso’. Espero que acerquen posturas, pero yo no tengo nada que ver, es una cosa de ellos”.