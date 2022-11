Corinna, sobre la caída de Don Juan Carlos, en Botsuana: “El alcohol le había nublado la memoria y no se acordaba de nada”

El próximo lunes sale a la luz un nuevo episodio de“Corinna y el Rey”. El podcast ya ha alcanzado las 200.000 reproducciones a nivel mundial, convirtiéndose en el más escuchado semana a semana en España. En este cuarto capítulo titulado “Matar a Dumbo”, Corinna narra de primera mano el viaje a Botsuana para celebrar el décimo cumpleaños de su hijo.

Tras una larga noche de vino y copas, Don Juan Carlos sufre una caída y se fractura la cadera, lo que les obliga a evacuarle de forma urgente utilizando el avión de la propia Corinna para tratar de ocultar el viaje secreto. La amiga entrañable del Rey Emérito cuenta que viajaron a África con amigos para participar en una cacería y tras una jornada agotadora se fueron a acostar. “Había ruido, fui hacia Vicente García-Mochales y le pregunté. Me dijo que debíamos evacuar de inmediato al Rey, que el equipo médico creía que tenía una hemorragia interna y teníamos llevarlo a un hospital. Me escoltaron de regreso a la tienda de campaña, me quedé a solas con el Rey y me dijo: ‘No me acuerdo, pero creo que anoche me caí’. “El alcohol le había nublado la memoria, no se acordaba de lo que había pasado”, relata. “La caída fue al alba, justo antes del amanecer, aún de noche. Se tambaleó al salir de su tienda de campaña para ir al baño, caminó medio dormido y tropezó con la raíz de un árbol o una piedra. El ruido del golpe fue tremendo. La seguridad corrió para levantarlo y llevarlo de vuelta a su cama”, recuerda Corinna.

Este hito será el desencadenante de un aluvión de críticas, el motivo de la primera disculpa por parte del Rey y el inicio de una auténtica pesadilla para ella. A lo largo del episodio, Corinna cuenta tambien la imposición por parte del equipo del monarca de tener un equipo de seguridad que termina adentrándose en su propia casa para tener el control de sus propios documentos.

Además, también a la alemana le llovieron muchas críticas. “Me llegaron a llamar asesina de elefantes y bruja malvada. Hasta me culpaban de que el rey no hubiera estado junto a su nieto Froilán, que en aquellos días se disparó en un pie”, narra. “Yo solo pensaba que todo eso tenía la marca de la Reina Sofía por todas partes. Es una mujer enfadada capaz de salir a destrozar la imagen de otra mujer a la que ve como una rival”, asegura.