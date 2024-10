La agria guerra de los creadores del vestido de novia de Lady Di por la autoría de su diseño

La historia de amor entre el príncipe Carlos de Inglaterra y la princesa Diana de Gales ha sido narrada en infinidad de ocasiones, especialmente subrayando aquellos capítulos que dinamitaron su matrimonio. Lo que parecía inicialmente idílico se derrumbó ante la perpetua presencia de Camilla Parker, ahora reina Camilla para los británicos. Las vueltas que da la vida. Algo que también piensan los diseñadores que se esconden detrás del vestido con el que Lady Di sentenció su destino, al pronunciar el ‘sí, quiero’ que le ató a la Corona británica. El 29 de julio de 1981 el mundo entero centró su atención a la catedral de San Pablo de Londres, que acogía la boda del siglo. Por supuesto, no se escatimaron en gastos y se demostró el poder de la Familia Real británica ante el resto de casas reales convocadas en cada uno de los detalles. El diseño nupcial no sería menos, que supuso un claro ejemplo del efecto ‘wow’ del momento, pues la icónica pieza que confeccionaron David y Elizabeth Emanuelsigue siendo vista 40 años después como una auténtica joya que marcó la historia de la moda. También la vida personal de sus creadores, matrimonio en lo personal, hasta que en 1990 separaron sus caminos, no sin antes declararse una guerra que ha perdurado durante 30 años.

Vestido de novia de Lady Di, expuesto en Kensington Efe Agencia EFE

El importante equipo que formaban en la moda bajo Emanuel Couture entró en crisis a la par que su matrimonio encalló. Separaron sus caminos en lo personal y en lo profesional, pero siguen 30 años después unidos por sus citas en los tribunales. Y es que él acusa a su ex de haber reproducido los bocetos originales del icónico vestido de novia de Lady Di para venderlo, lo que infringiría sus derechos de autor. Algo que no quiso atajar en la intimidad o con un acuerdo, sino que prefirió recurrir directamente a la mediación de un juez, con el que se vieron las caras en 2020, suponiendo uno de los peores momentos para Elizabeth: “Aunque los abogados recién comenzaron en 2020, el proceso judicial fue realmente horrible para mí, profundamente perturbador, porque no podía pensar en una razón por la cual no pudiéramos haberlo hablado”, asegura a ‘The Telegraph’, a la vez que reconoce que con su ex “ha sido difícil para mí desde 1990”.

No llegaban a un punto medio en el que ambos sintiesen que no perdía, aunque no ganasen. Algo que se tradujo en veinte años litigando, llegándose incluso a sentenciar que Elizabeth tuviese prohibido firmar sus propios diseños con su propio nombre. Una incongruencia que se disipó tres años atrás, permitiéndole volver a presumir de sus creaciones, que han lucido grandes nombres del mundo del espectáculo, más allá del icónico vestido con el que Lady Di se casó con el ahora Rey Carlos III de Inglaterra. Pero después de tantos desencuentros y tantos recursos empleados en tumbarse judicialmente el uno al otro, David y Elizabeth Emanuel han puesto punto y final a su guerra. Ha sido este 18 de octubre cuando el exmatrimonio que hizo historia en el mundo de la moda han firmado un acuerdo “amistoso” en el Tribunal Supremo.

Boda real del príncipe Carlos y Diana. larazon

Este inesperado paso ha llenado de felicidad a Elizabeth Emanuel, que había perdido la esperanza de poder gritarle al mundo que ella también fue partícipe de la creación del icónico vestido con el que Lady Di se casó ante lo más granado de la sociedad británica, representantes de todas las casas reales del mundo y, además, 75 millones de personas de todo el mundo que lo pudieron ver en directo desde sus televisores. Ahora la diseñadora respira tranquila: “Es muy importante para mí poder reivindicar la autoría de mi trabajo y, por primera vez, poder decir ‘ese es mi diseño, ese es mi trabajo’”, festeja en el citado medio feliz, tras haber puesto fin a un problema que arrastraba desde hacía tres décadas y que tantos obstáculos ha supuesto a su carrera en solitario, tratando de alejarse cada vez más de su exmarido.