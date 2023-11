Alberto y Charlène de Mónaco detallan cómo preparan a sus hijos para el futuro

El príncipe Alberto y la princesa Charlène de Mónaco son los más activos a la hora de ofrecer entrevistas a los medios. Quizá porque la estabilidad de su matrimonio se ha puesto en entredicho en innumerables ocasiones en los últimos años, a las que ellos hacen frente a golpe de comunicados de prensa y exclusivas contundentes. Pero la de ahora nada tiene que ver con una supuesta crisis en su unión, sino que han querido hablar con el diario ‘Monaco Matin’ con motivo de la inminente celebración del Día Nacional de Mónaco, que tendrá lugar este domingo 19 de noviembre. Una cita importante que les ha hecho hablar largo y tendido sobre sus dos hijos, los mellizos Jacques y Gabriella.

Charlène y Alberto de Mónaco en una imagen reciente CHRISTIAN BRUNA EFE

Los príncipes de Mónaco están muy preocupados con que la educación de sus hijos de ochos años sea un éxito rotundo. No solo buscan prepararlos para afrontar el importante reto de tomar las riendas del Principado en un futuro, sino también para la propia vida y las dificultades que entraña para cualquier mortal. Es por ello que los pequeños ya están incluso realizando actividades recogidas en la agenda oficial, aunque sea como meros acompañantes de sus padres, lo que les hace ir cogiendo confianza en estas tareas de representación de su corona. ¿Es pronto? El príncipe Alberto no lo cree: “No hay una edad concreta para empezar. Las cosas hay que hacerlas poco a poco, sin forzar. Ahora, no los queremos exponer demasiado, pero, por supuesto, cuando sean más mayores se involucrarán en más actividades”.

La pareja principesca quiere hacerle comprender a sus mellizos que ellos no son como el resto de niños, pues su responsabilidad es mayor y deben convertirse en un ejemplo a seguir para todos. Algo difícil a sus ocho años: “Todos soñamos con la paz, pero, lamentablemente, estamos atravesando un periodo muy preocupante. Nuestros hijos encarnan el futuro del Principado y debemos hacerles entender por qué contamos con una protección constante”, expresa la princesa Charlène. A lo que su marido añade que “a pesar de que aún no creo que lo entiendan todo, son algo conscientes de lo que pasa, a veces ven las noticias y hablan de ellas en la escuela”.

princesa Charlene de Mónaco Instagram

Además, con gran orgullo, Charlène quiere que sus hijos, el futuro de Mónaco, no renuncien a su parte sudafricana. De ahí que les estén inculcando el respeto y el amor por sus raíces maternas: “Han estado en Sudáfrica varias veces y disfrutan mucho de esos viajes. Muchas veces me dicen que quieren volver para ver animales o visitar granjas. Para mí es muy especial poderles mostrar el entorno en el que crecí”. Y es que viajar, como considera el príncipe Alberto, les ayuda a ampliar sus miras y comprender la inmensidad del mundo, que muchos otros ven de forma reduccionista: “A finales de año iremos a la Antártida. Es un viaje organizado por el Museo Oceanográfico y Robert Calcagno. Creo que será maravilloso para todos”, anuncia feliz en su entrevista.