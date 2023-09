Charlènne de Mónaco ya no se calla y da explicaciones sobre los rumores de separación del príncipe Alberto

Charlène de Mónaco regresó este fin de semana a Europa desde su Sudáfrica natal, donde viajó para atender algunos compromisos de su agenda. Fue un viaje en solitario que muchos medios han aprovechado para reactivar los incesantes rumores de crisis en su matrimonio con el príncipe Alberto. Además, el mismo fin de semana que la exnadadora comenzó su viaje, el soberano fue visto en el Oktoberfest de Múnich con Nicole Coste, su ex y madre de uno de sus hijos, una coincidencia que avivó todavía más las molestas habladurías.

Tampoco ayudan las fotografías que se han publicado en los últimos meses y que muestran a una Charlène de Mónaco cabizbaja y seria, dando a entender que la princesa no atraviesa su mejor momento. Harta de guardar el silencio que suele imponerse en las familias reales, la esposa del príncipe Alberto ha dado un paso al frente y se ha mostrado de lo más molesta con los incesantes rumores que circulan sobre ella y su matrimonio.

La princesa Charlene y Alberto de Mónaco Gtres

“Si hay mil fotos mías en un evento, eligen una en la que estoy mirando hacia abajo o sin sonreír, y luego dicen que parezco incómoda o infeliz”, ha comentado en una entrevista con el medio “News 24”.

Además, la princesa ha dejado claro una vez más que “todo está bien” en su matrimonio con el príncipe Alberto, y cuestiona muy enfadada el origen de estas habladurías que no cesan por más veces que las desmientan. “¡Los rumores me parecen agotadores! No puedo entender de dónde vienen. Me parece como si ciertos medios o personas quisieran vernos separarnos”, espetó la exnadadora.

No es la primera vez que el príncipe Alberto o la princesa Charlène se ven obligados a romper el silencio que suele caracterizar a otras casas reales para despejar de una vez por todas las habladurías sobre su matrimonio.

Príncipe Alberto y Charlene de Mónaco GTRES

“No entiendo todos estos rumores que me duelen sobre ella, de que, si vive en otro lugar, en Suiza, con citas previas para vernos. Falsedades. Charlène tuvo algunas dificultades hace ya muchos meses, pero ahora, gracias a Dios, las ha superado y está siempre a mi lado. Me apoya en la dirección del Principado, pero no estamos juntos las 24 horas del día, somos una pareja trabajadora y el trabajo a veces solo nos permite vernos al final de un largo día lleno de compromisos”, explicó hace varias semanas el propio soberano ante el medio italiano “Corriere della Sera”.