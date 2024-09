"Bailando con Diana", las nuevas memorias sobre Diana de Gales

La figura de Diana de Gales sigue estando presente, a pesar de estar a punto de cumplirse tres décadas de su fallecimiento debido a un accidente de tráfico en el Puente del Alma, en París. Anne Allen, la que fuera profesora de baile de la entonces princesa de Gales, publica ahora "Bailando con Diana", unas memorias en las que habla del lado humano de la madre de los príncipes William y Harry de Inglaterra.

"Hola, soy Anne Beckwith Smith, dama de honor de la princesa de Gales, A la princesa le gustaría tomar clases de baile", le dijo una voz al teléfono una noche en la que se estaba preparando para salir. Aunque en un principio pensó que se trataba de una broma, no colgó el teléfono. Allan fue su instructora durante nueve años. Cuando aceptó darle clases, "se me revolvió el estómago porque no se trataba de una persona común y corriente a la que estás enseñando. Ella acababa de casarse. Esto pasó al principio, cuando nadie sabía que a ella le encantaba bailar", confiesa Allan en entrevista con la revista "Hello! Canadá" y que reproduce "Hola!".

El príncipe Carlos y Diana de Gales presentan al príncipe Guillermo a las puertas del hospital St. Mary Cordon Cordon

Para Allan, Lady Di era "hermosa, cálida, honesta y abierta. Me sorprendió bastante su increíble presencia, de la que ella no era consciente. Estaba sonrojada, tenía la cabeza gacha y se reía tímidamente". "Cuando la vi, sentí una especie de risa interior. Llevaba ropa interior negra y medias rosas, se veía perfectamente, y pensé que se avergonzaría, así que no pude decir nada en la primera clase. Con los días, descubrí su buen humor y un día, ya por fin, le sugerí: 'Sabes, hay muchas opciones de ropa interior'. Y ella dijo, entre risas: '¡Ay! ¿Puedes ver la mía?. Cuando regresó, se había cambiado", destaca sobre su primer encuentro.

Allan cree que durante el tiempo que compartió con ella, Spencer "se encontró a sí misma como mujer". Llegó incluso a "confesarse" con ella sobre sus problemas con Carlos de Inglaterra. "Parece que no puedo hacer nada bien cuando se trata de mi marido. Lo quiero mucho y quiero que esté orgulloso de mí, pero no creo que él sienta lo mismo. No entiendo por qué no soy suficiente para él; creo que prefiere a una mujer mayor... Sé que está saliendo de nuevo con Camilla. ¿Por qué no me quiere? Realmente no lo entiendo. Lo he intentado todo, he intentado ajustarme a sus deseos aunque no siempre estoy de acuerdo. No hay afecto entre nosotros y siempre estoy sola. Solo quiero que me quieran. No puedo seguir así. Realmente esperan que no diga nada y siga adelante. ¿Cómo lo hago?", le reveló Diana de Gales, según la autora.