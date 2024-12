Carlos III: ahora está él en el ojo del huracán por su vínculo con un financiero chino

El viernes pasado, durante su último compromiso antes de Navidad, el rey Carlos bromeaba con la certeza de seguir con vida después de un año tan duro como el que ha sido 2024 para la Casa Real británica. "Todavía estoy vivo", dijo mientras saludaba a un grupo de ciudadanos en el Ayuntamiento de Waltham Forest, junto a la reina Camilla. Dos días después, "The Sunday Times" empaña su alegría con una crónica sobre su vínculo con un financiero chino considerado un riesgo para la seguridad del Estado.

Según la publicación, Carlos III habría tanteado la posibilidad de que este ciudadano, de nombre Kenny Song, aportase diez millones de libras para sufragar el préstamo de 20 millones de libras usado para rescatar su plan fallido de construir un pueblo cerca de Dumfries Houses, la histórica mansión escocesa de Ayrshire construida en 1754 por encargo de William Crichton-Dalrymple, quinto conde de Dumfries.

Dumfries House, la mansión favorita del rey Carlos III Cedida

El rey se reunió con este empresario en una cena de gala privada que tuvo lugar a finales de 2018 en Dumfries House, en el suroeste de Escocia. Es habitual que el monarca británico reciba en esta residencia a ministros y dignatarios extranjeros.

De aquella velada habría salido el compromiso por parte de Song de invertir para desarrollar el proyecto urbanístico de Knockroon, próximo a la finca de Dumfries House, con el que se esperaba regenerar la economía local en esta zona deprimida del Reino Unido. A día de hoy, Knockroon ha quedado reducido a una ciudad fantasma con escasas viviendas, lo que obliga al rey a recaudar fondos de manera privada para saldar las deudas de su organización benéfica.

De acuerdo con la publicación, Song le hizo creer que podría ayudar a facilitar la construcción de casas modulares baratas por parte de corporaciones estatales chinas. El acuerdo fracasó poco después de aquel encuentro. Mantuvo, según su versión, una conversación amistosa con el rey, pero la falta de compradores potenciales para las viviendas hizo que la propuesta nunca fuera comercialmente viable. Nunca estuvo dispuesto a hacer donaciones a la King's Foundation, propietaria de Dumfries House y urbanizadora de Knockroon, con fines puramente benéficos. Song "desapareció" sin explicación alguna.

Vista general de Dumfries House Cedida

En el momento de las conversaciones, Song estaba detrás de los planes para que empresas estatales chinas construyeran el túnel más largo del mundo, que uniría Tallin y Helsinki, las capitales de Estonia y Finlandia, bajo el Mar Báltico. Un "centro de gravedad que conectaría Asia y Europa" que Theresa May, entonces primera ministra, se negó a respaldar. Los planes quedaron bloqueados por "razones de seguridad".

Posteriormente, Song declaró que su encuentro con Carlos III fue más espontáneo y recordó: "Fui allí, solo quería ver el proyecto y me dijeron: 'Está bien, cenamos'. Dije 'Está bien'". Se alojó una noche y, después de darse cuenta de que la organización benéfica esperaba una donación y no tenía compradores para las propiedades propuestas, afirma que le dijo al equipo del rey: "Lo siento, no puedo hacer nada".