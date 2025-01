El desliz de la reina Camilla que preocupa a todos: ¿se ha desorientado?

La reina Camilla de Inglaterra sigue preocupando a su pueblo, después de un bache de salud que ha arrastrado los últimos meses. Un problema que le ha alejado de las tareas de representación de la Corona, precisamente cuando más se la necesitaba. Pero ya se recuperó, o eso se creía, para después pasar unas Navidades descansando y alejada del foco mediático. Pero ha tenido que regresar al trabajo y, con ello, exponerse a los dimes y diretes que suelen acompañar sus salidas públicas. Así ha sucedido de nuevo cuando ha afrontado la visita al hospital de Wiltshire de Reino Unido, en el que ha tenido ocasión de hablar ante los medios. Allí, un comentario ha despertado cierta preocupación entre los medios británicos y que ha desconcertado a propios y extraños. Podría tratarse de un mero error o una equivocación inocente, pero lo que ha dicho ha dejado a muchos con cierta inquietud.

Britain Royals ASSOCIATED PRESS Agencia AP

En su visita al comentado centro médico, la mujer del rey Carlos III de Inglaterra ha querido ser todo sonrisas y amabilidad con los presentes. Así, en una actitud distendida, ha charlado con los presentes: “Sé mucho sobre ustedes. Han tratado a muchos miembros de mi familia. Estoy muy impresionada con este servicio de urgencias. He tenido muy buenos comentarios, porque tengo amigos que vienen aquí y nietos que han estado aquí en varias ocasiones”, le decía la reina Camilla al equipo médico del hospital para agradecerle sus servicios y premiar su buen hacer y compromiso. Pero después llegó la desconcertante declaración de la que todos hablan ahora: “No he estado dentro de este hospital desde hace al menos 47 años, desde que tuve a mi hija, hace muchos años”.

Podría ser una mera confesión personal que a muchos le pasaría desapercibido, pero no a los propios responsables del centro y a los periodistas que tomaron nota de sus palabras. Y es que este hospital fue levantado en 2002, por lo que tiene tan solo 22 años de historia. Difícilmente fuese este en el que la consorte británica diese a luz a su hija Laura Lopes. ¿No recuerda dónde fue? ¿Ha sido un desliz o este error inocente esconde algo más? Aquí llega la preocupación por un simple detalle que está siendo ampliamente analizado en la prensa y las redes sociales.

Britain Royals ASSOCIATED PRESS Agencia AP

En realidad, se estima que la reina Camilla se convirtió en madre en el Hospital Princess Margaert de la ciudad de Swindon. Fue demolido dos años después de la apertura de este nuevo centro al que ha acudido de visita oficial. Cuando el rey Carlos III era tan solo un íntimo amigo y lo suyo tan solo un rumor, ella vivía con su esposo, Andrew Parker Bowles, en Middlewick House, que se encuentra precisamente a menos de una hora en coche del hospital en el que se cree que dio a luz a su hija Laura. Después, cuando su matrimonio se fue al traste, cambió de residencia y fijó su vida en Ray Mill House, en el condado de Wiltshire al que ha visitado ahora y donde se ha producido su desliz. Preocupante para algunos.

Son varios los medios británicos los que se han hecho eco de este baile de escenarios en un acontecimiento tan vital como es dónde dio a luz. Son varios los que plantean la posibilidad de que su memoria le esté fallando o que la edad haya jugado su peso en este error, pero también hay una versión más amable, la presentada por la revista ‘Hello’: “Es probable que recuerde mal la ubicación exacta del hospital. No podemos culparla, al dar a luz su mente probablemente estaba en otra parte”. No todos quieren causar alarma con un tema tan delicado y prefieren optar por la mesura a la hora de presentárselo al público. Tan solo el tiempo podrá arrojar luz y dar pistas sobre si es justificable o no esta preocupación que se ha extendido por la reina Camilla.