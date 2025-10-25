La casa familiar de la Reina Sofia, convertida en museo y hotel boutique

Hija del rey Pablo I y de la reina Federica, Sofía de Grecia creció entre el Palacio de Tatoi y distintos destinos en el extranjero. Su infancia estuvo marcada por los vaivenes de la Segunda Guerra Mundial: primero el exilio en Egipto, luego en Sudáfrica, y finalmente el regreso a Grecia en los años cincuenta, cuando la familia volvió al trono. Fue entonces, durante una boda real en 1954, cuando conoció al joven príncipe Juan Carlos de Borbón, con quien se casaría en Atenas en 1962. Aquel enlace sellaba la alianza entre dos monarquías europeas, aunque la española aún dormía en el limbo del franquismo.

A partir de su boda, Sofía se instaló definitivamente en España, país en el que acabaría echando raíces y acompañando a su marido en el complejo camino hacia la Corona, culminado con la proclamación de Juan Carlos I en 1975. El destino, sin embargo, quiso que ese mismo periodo marcara el ocaso de su propia dinastía: un año antes, Grecia había abolido la monarquía y se había convertido en república. La familia real helena iniciaba entonces un nuevo exilio, dejando atrás su tierra, sus recuerdos y el Palacio de Tatoi, el mismo donde Sofía había nacido.

Palacio Tatoi Foto La Razón

Desde entonces, el majestuoso complejo ha sufrido décadas de abandono. La humedad, los incendios y el vandalismo redujeron a sombras su esplendor de antaño. Pero el Gobierno griego se propone ahora devolverle la vida. Con una inversión de unos 15 millones de euros, el proyecto de restauración prevé transformar Tatoi en un enclave cultural y turístico: el palacio se convertirá en museo, la bodega volverá a producir vino y la antigua posada renacerá como hotel boutique de ocho habitaciones.

Palacio Tatoi Foto La Razón

Así, el que un día fue el hogar de una princesa que acabaría siendo reina de España se prepara para abrir sus puertas al público, convertido en un testimonio tangible de una saga marcada por el exilio, la nostalgia y la historia.