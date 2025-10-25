Hablamos con Carolina Trillo, la discreta hija abogada de Encarna Salazar: "Me da más miedo ponerme delante de un juez que de la prensa"

Carolina Trillo nació bajo los focos como hija de Encarna Salazar, una de las integrantes de la formación Azúcar Moreno, junto a su hermana Toñi. Sin embargo, frente a otros vástagos de famosos que han seguido el camino marcado por sus padres y se han sumado a la farándula, ella se decantó por las letras y las leyes y se gana la vida como abogada.

No es que sea totalmente anónima. De hecho, su boda en 2023 con Javier Rojas llamó la atención de la prensa y ocupó varias páginas de la revista “¡Hola!”, la biblia de la crónica social, y suele acompañar a su madre Encarna a presentaciones y eventos. Aunque su trabajo está en los tribunales, lo cierto es que se siente muy cómoda delante de los micrófonos y los focos.

La boda de Carolina Trillo y Javier Rojas Gtres

-Se maneja bien en un photocall.

Sí, he tenido la mejor maestra (señala a su madre, que está a su lado). La verdad es que tampoco es algo que me haya incomodado nunca, o sea, no he tenido nunca miedo escénico. Aunque te parezca increíble, mi profesión también requiere que no te dé miedo, o sea, me da más miedo ponerme delante de un juez que delante de todos los periodistas, te lo aseguro. Da más respeto.

-Usted, Encarna, estará orgullosa de su hija.

Orgullosa hasta no poder más, imagínate. Es una chica increíble y yo como madre solo puedo decir que estoy muy orgullosa de la hija que tengo y de cómo es. Como persona y como ser humano, porque yo creo que es tremenda.

Encarna Salazar y su hija, Carolina Trillo Gtres

-¿En casa se llevan igual de bien?

Carolina: Hombre, siempre hay alguna cosilla, pero estamos muy unidas, si no, lo diría. Para todo el tiempo que pasamos juntas y todo lo que compartimos, la verdad es que no tenemos ningún problema. A veces porque me llama demasiado (risas). Ya, a la quinta vez que me llama, le digo: “Mamá, ya. Suficiente por hoy”.

Encarna: Pero porque soy madre. Yo feliz porque tenemos una unión muy bonita, siempre partiendo de que soy su madre. Eso es lo primero, pero he criado a mi hija con la libertad y con la confianza de que me cuente sus cosas.

-¿Tienen mucha confianza?

Encarna: Sí. Ella tiene a sus amigas y gente que la quiere, que sé que es mucha. pero yo soy su madre. Cuando tiene un problema o le pase algo, quiero que me lo cuente porque te voy a apoyar y te voy a ayudar en todo. Eso siempre he intentado que lo tenga muy claro, y no criar a mi hija de una manera que tema decirle cosas a su madre porque se pueda enfadar o se la pueda tomar mal, sino todo lo contrario. Quiero que ella me diga a mí lo que siente.