Sidra, embutidos, bolos y una petición fuera de la agenda oficial: así ha sido la visita de los Reyes y sus hijos a Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

Valdesoto se ha despertado esta mañana con un aire de fiesta que ni la fina llovizna asturiana ha logrado empañar. Desde temprano, las calles del pequeño pueblo de Siero se han llenado de vecinos con pañuelos, flores y sidra en mano, preparados para recibir a la Familia Real. Los Reyes Felipe y Letizia se han dado un baño de masas junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, que han mostrado una soltura cada vez más natural: saludos, confidencias con niños del pueblo y una foto improvisada junto a una mesa repleta de embutidos caseros y empanadas recién horneadas.

El acto central tendrá lugar frente a la iglesia parroquial, donde la Princesa Leonor hará entrega del reconocimiento al Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Antes de la ceremonia, la familia ha recorrido las calles empedradas, deteniéndose en varios puestos de artesanía y charlando con los vecinos de Valdesoto.

Una de las imágenes más destacadas ha sido la del Rey Felipe VI jugando a los bolos, aunque lo cierto es que no se le ha dado muy bien, puesto que solo ha tirado uno de los nueve tacos. Eso sí, en su defensa se debe aclarar que la bola es bastante pesada y de un tamaño considerable: “Ocupaba toda su mano”.

El Rey Felipe VI juega a los bolos en Valdesoto Gtres

El Rey Felipe VI prueba la sidra en Valdesoto Gtres

La visita ha estado marcada por la cercanía y la espontaneidad, aunque también está regida por un estricto protocolo y agenda oficial que, sin embargo, los Reyes han querido saltarse a última hora por un importante motivo. Sus Majestades, don Felipe VI y doña Letizia, han pedido reunirse con los alcaldes de los concejos más afectados por los incendios forestales este verano, reafirmando así su compromiso con las localidades que más daños sufrieron por las llamas.

La Reina Letizia y la Princesa Leonor se han detenido en varios puestos de artesanía Gtres

La Princesa Leonor se ha mostrado muy cercana Gtres

La particularidad de este año de la visita de la Familia Real al Pueblo Ejemplar es que, por primera vez, será la Princesa Leonor la única que pronuncie un discurso. En años anteriores, su padre era el encargado de romper el hielo, pero este 2025 ha dado un paso atrás para ceder el protagonismo a su hija mayor, que cada vez asume más peso como futura Reina de España.

Una tendencia que también quedó reflejada este viernes 24 de octubre, durante la entrega del Premio Princesa de Asturias, cuando el Rey Felipe VI entonó un discurso con sabor a despedida: “Me corresponde ir cediéndole ya este espacio, como heredera de la Corona. Esto lo digo con emoción, de padre y de Rey”.