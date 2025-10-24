Premios Princesa de Asturias: El encuentro de la Familia Real con los premiados: fallos de protocolo y una protagonista inesperada

Este viernes 24 de octubre se celebra el día grande en Oviedo, con la celebración de los Premios Princesa de Asturias 2025. Los actos siguen su curso, respetando la tradición. Esto ha emplazado a la Familia Real en la noche del jueves en el Auditorio Palacio de Congresos Príncipe Felipe, donde disfrutaron de ‘Brahms y Dvořák. Grandes maestros del siglo XIX’. Fue su primer baño de masas con el pueblo asturiano, previo a los encuentros de este viernes. La cita les emplazaba al medio día en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, donde la heredera al trono, la princesa Leonor, junto a sus padres, los Reyes Felipe y Letizia, además de su hermana la infanta Sofía, tenían su primera toma de contacto con los galardonados.

También con los presidentes del jurado responsable de su reconocimiento y los miembros del patronato de la Fundación Princesa de Asturias. Se le considera la antesala de la gala de esta tarde, que emplazará los festejos en el Teatro Campoamor de Oviedo. Una nueva oportunidad de ver ante las cámaras a la familia al completo, lo que permite analizar sus gestos en busca de anécdotas dignas de mención. Una baja inesperada, una protagonista que reclama su trono, salidas de protocolo y una ovación que interrumpió el normal desarrollo de la velada son algunas de las notas de color del día.

Letizia, a juego con sus hijas Leonor y Sofía

Lo primero que ha llamado poderosamente la atención de todos es cómo la Reina Letizia ha conjuntado su estilismo con el de sus hijas. La consorte ha optado por un traje sastre en color gris de silueta estructurada. Diseños similares lucidos por sus hijas, siendo el azul el color por el que apuesta la heredera y protagonista del día, la princesa Leonor, mientras que su hermana se decantó por el rojo.

La Familia Real recibe a los Premiados Princesa de Asturias 2025 Raúl Terrel Europa Press

El Rey Felipe se sale del protocolo

Mientras que mucha atención se centra en las féminas de la Familia Real, en Oviedo este viernes ha llamado mucho la atención. No tanto por su estilismo, pues no ha arriesgado y se ha conformado con un clásico traje de chaqueta en gris marengo, con camisa azul a juego con la corbata. Acaparó todas las miradas cuando se percató de que había una ventana abierta en la sala en la que se produjo la recepción. No dudó en ser él mismo quien se acercó a cerrarla.

Los reyes Felipe VI y Letizia junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía reciben en audiencia a los galard Alberto R. Roldán Fotógrafos

El Jefe del Estado está atento hasta el más mínimo detalle. También lo demostró cuando se dio cuenta de que se produjo un leve atasco a la entrada de la sala. El grupo no avanzaba y tuvo que hacerle un discreto gesto con la mano al jefe de protocolo para que descongestionase la entrada y permitiese que todo continuase con normalidad.

La Reina Sofía, protagonista sin quererlo

Durante el desarrollo de las audiencias a los premiados, desde el exterior se ha hecho saber que la Reina Sofía había llegado al recinto. Las gaitas comenzaron a sonar cuando la Emérita hacía entrada en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Lo ha hecho con discreción, saludando a los presentes, pero sin frenar su paso raudo al interior del edificio. Muchos curiosos no dudaron en aplaudir su llegada que, junto a las gaitas, hicieron el suficiente ruido para que desde el interior su familia y los galardonados tuviesen conocimientos de su llegada.

La Reina Sofía llega al Hotel de la Reconquista para asistir a los Premios Princesa de Asturias 2025 José Ramón Hernando Europa Press

Seres Williams reina en Asturias

La afamada tenista ha sido elegida como digna merecedora del Premio Princesa de Asturias de los Deportes. Su llegada ayer a Oviedo marcó un hito, al dejarse llevar por la música de las gaitas y animándose incluso a ofrecer unos pasos de bailes improvisados que despertaron la simpatía de todos. Este viernes ha vuelto a ser la estrella. Especialmente por su look, apostando todo al blanco con un impresionante vestido con abrigo a juego.

Una sonada ausencia

A pesar de que han llamado mucho la atención los presentes y que la Familia Real siempre acapara todas las miradas, una ausencia se ha notado mucho. Es la de Mary-Claire King, experta en investigación científica y técnica, que no ha podido sumarse a la audiencia de esta mañana por cuestiones de salud. La genetista informó de que no se encontraba bien y que prefería ahorrar energía para poder estar esta tarde en la gala en el Teatro Campoamor.