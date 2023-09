Charlène de Mónaco: "Estoy feliz, tranquila y serena"

Charlène de Mónaco se ha sincerado en su última entrevista en Monaco Matin donde ha asegurado que "me siento en plena forma, feliz y serena". La princesa confieesa que está deseando incorporar a sus caminatas "pronto" la natación "para recuperar un poco más de energía y sentirme más fuerte". Palabras que la exnadadora ha pronunciado para tranquilizar sobre su estado de salud, siempre en boca de todos. Casi tanto como los rumores de crisis que siempre acompañan a su matrimonio con Alberto de Mónaco.

Sobre los rumores que aseguran que la sudafricana vive en Suiza, no ha querido pronunciarse. Fue, de hecho, hace unos días el príncipe Alberto quien tomó riendas sobre el asunto y al Corriere della Sera le confesó su cansancio sobre el tema, negando cualquier tipo de alejamiento entre ellos. "Charlène está siempre a mi lado", aseguró. "No entiendo todos estos rumores que me hacen daño, sobre ella viviendo en otra parte, en Suiza, encuentros con cita previa para vernos. Falsedades", rechazó.

Además, el príncipe aseguró que Charlène es su principal apoyo en el Principado pero que no están las 24 horas del día pegados el uno al otro.