Alberto de Mónaco, de fiesta en Múnich con su ex Nicole y sin Charlène

Fin de semana por separado para los príncipes Alberto y Charlène de Mónaco. La exnadadora ha regresado a su Sudáfrica natal para presidir la carrera Water Bike Challenge, con la que se recaudaron fondos para financiar el programa 'Aprende a nadar', destinado a evitar los ahogamientos, y se reivindicó la preservación de los rinocerontes y de los animales en peligro de extinción.

Charlène de Mónaco regresaba así a su país de origen, donde hace dos años sufrió una grave enfermedad que la mantuvo alejada del pequeño estado europeo durante meses, avivando los rumores de crisis entre ella y Alberto.

Se esperaba que su marido y sus hijos la acompañaran en este especial viaje de regreso, pero finalmente no ha sido así. En cambio, el soberano viajó hasta Múnich el mismo fin de semana para celebrar el Oktoberfest.

Alberto de Mónaco en el Oktoberfest de Múnich Gtres

El príncipe se decantó por un look de lo más tradicional y visitó un traje típicamente bávaro, pero lo más sorprendente de su fin de semana de fiesta no está relacionado con su atuendo, sino con su compañía.

El jefe de Estado coincidió en el Oktoberfest con Nicole Coste, su ex y madre de Alexandre Grimaldi, uno de sus hijos fuera del matrimonio con Charlène.

El nacimiento de Alexandre supuso un tamaño escándalo en Mónaco, y Alberto se negó a reconocerlo hasta que el bebé alcanzó los cuatro meses. Por fortuna, la situación a día de hoy es distinta y el soberano mantiene una estupenda relación tanto con su hijo como con la madre de este.

De hecho, no es la primera vez que Alberto se deja ver junto a Nicole Coste en los últimos meses, en lo que parece la normalización de una situación que anteriormente se ocultaba. Es más, a través de sus redes sociales, la ex del príncipe suele compartir imágenes con las que deja clara la estupenda relación que mantiene con él, unas muestras de afecto de las que no se conoce cómo pueden sentar a Charlène.