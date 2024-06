Diez años de la abdicación: Don Juan Carlos, en el fútbol con Froilán y Doña Sofía, de comida con sus hijas

Según publica el portal Vanitatis, con motivo de los diez años de la abdicación del Rey Juan Carlos, los monarcas celebraron una fecha tan señalada separados. Si bien la Reina Sofía optó por un plan familiar junto a sus dos hijas, las Infantas Elena y Cristina, Pablo e Irene Urdangarin y la princesa Irene, Don Juan Carlos se quedo en Abu Dabi. A la cita familiar faltó Victoria Federica, que en el último momento no pudo asistir al cónclave Borbón ya que tenía entradas para los toros y luego asistiría a la fiesta de los Trapote, en Aranjuez.

Una comida en El Pardo en un restaurante cercano a La Zarzuela, de aires japoneses, y en el que no solo celebraban los diez años del anuncio de la abdicación real sino que además, Irene Urdangarin cumple 19 años mañana, 5 de junio. La joven acaba de llegar de su viaje de cooperación en Camboya y no veía a su hermano Pablo desde enero. Además, fue un buen momento para coordinar agendas y poder coincidir algunos días todos juntos en Mallorca y también guardar algunos días para Abu Dabi. Llega el verano y las hermanas quieren estar juntas con su madre en Marivent y que les acompañen sus hijos. Por el momento, según Vanitatis no saben si las dos Infantas irán juntas a ambos lugares o se turnarán, como hicieron el año pasado.

Quien sí estuvo fue Pablo Urdangarin que pasó el fin de semana en familia, ya que el viernes su equipo, el Fraikin Granollers jugó en Jaén, así que aprovecho para comer con su abuela. Lo que no confirma Vanitatis es si Johanna, la novia del deportista, estuvo también en El Pardo, y mucho menos si lo hizo Juan Urquijo, pareja de Irene.

Por su parte, Don Juan Carlos celebró los diez años de su abdicación junto a su nieto Froilán, en Abu Dabi. Ninguno de los dos quería perderse la final de la Champions, en Wembley, que resultó con la victoria de la décimoquinta para el Real Madrid.