La Reina Sofía renuncia a los privilegios y lujos en el hospital

La Reina Sofía continúa ingresada en la clínica Ruber Internacional de Madrid, desde que este martes acudiese por una infección en el tracto urinario. No fue hasta la mañana siguiente que desde Casa Real se informó sobre su paso hospitalario. Lo hacían para dejar claro que su evolución era “rápida y favorable”, aunque no precisaban cuánto tiempo debía permanecer bajo observación y cuidado de los médicos. Desde entonces hemos visto desfilar por el centro médico a algunos de los miembros de su familia, como así ha hecho ya en tres ocasiones su hijo, el Rey Felipe VI, así como su mujer, la Reina Letizia, la infanta Elena o la hermana, Irene de Grecia. Pero el resto de miembros del clan real continúa sus quehaceres rutinarios sin visitarla, lo que hace entender que su situación no reviste gravedad alguna. Pero, ¿cómo están siendo sus días de ingreso en la clínica madrileña?

La Reina Sofía con clavel rojo. Gtres

A la espera de que la Reina Sofía reciba el alta médica en los próximos días para continuar su recuperación en Zarzuela, se han desvelado algunos detalles de su estancia. Entre ellos, el privilegio al que la esposa del Rey Juan Carlos ha querido renunciar en el hospital para ser tratada como un paciente más y sin distinción alguna con el resto de personas que deben ser atendidas en el centro médico. Y es que la Emérita no se encuentra en una habitación con lujos especiales, sino en una “normal”, como así han asegurado fuentes del propio centro a la revista ‘Semana’. Este centro cuenta con 15 suites y 108 habitaciones consideradas “normales”, aunque sí que se han dejado vacías aquellas que la rodean para que sea más sencillo asegurar su seguridad y la de sus visitantes, como así mantiene la citada publicación.

Ahora bien, no puede evitar que esté especialmente atendida por los profesionales de la clínica, que velan por su recuperación en este inusual ingreso, después de 56 años sin tener que permanecer en un hospital por problemas de salud propios. Al parecer, la Reina Sofía está respondiendo bien al tratamiento que se le ha recomendado para tratar su infección en el tracto urinario que le ha obligado a parar su agenda y centrarse en su salud. La misma revista asegura, tras hablar con fuentes médicas del centro, que su caso clínico requiere una combinación de antibióticos para hacer frente a su infección. Un tratamiento normal en este tipo de cuadros que no revisten gravedad, aunque sí necesitan ser seguidos de cerca para evitar complicaciones y mantener controlada la afección.

Los Reyes Felipe y Letizia a su llegada a la clínica Gtres

Por el momento, todo hace indicar que no hay motivo de preocupación con la Reina Sofía. Responde bien al tratamiento que le están aplicando y, tal y como informaron desde un primer momento desde el gabinete de comunicación de Casa Real, revoluciona de forma “rápida y favorable”, aunque deba continuar bajo observación unos días más. Algo que reafirmó también su hijo, el Rey Felipe, durante su última visita a la clínica Ruber Internacional de Madrid, esta vez en compañía de su esposa, la Reina Letizia, nada más aterrizar de un vuelo procedente de las islas Canarias: “Está bien, está bien. Lo mismo que ayer. Tiene muchas ganas de salir. No lo sé exactamente. Con calma”, respondía el monarca, que no quiso adelantar qué día podría recibir el alta, aunque conforme con que está en las mejores manos.