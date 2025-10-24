Dimite la jefa de prensa de Meghan Markle y el príncipe Harry: "Las cosas han debido ser horribles para que se vaya"

Los duques de Sussex parecen atravesar una perenne crisis de reputación desde que dieron portazo a la familia real inglesa. Las polémicas se le acumulan, los titulares cada vez son menos amables y cada gesto se convierte en un problema de relaciones públicas que ni el mejor publicista puede enterrar. Quizás por esto son varios los que se han rendido en los últimos años, dimitiendo del equipo de comunicación de la pareja.

La última en hacerlo ha sido Emily Robinson, que solo cuatro meses después de incorporarse a su puesto como jefe de prensa ha decidido decir adiós al príncipe Harry y Meghan Markle. Su contratación ya fue polémica, puesto que uno de sus anteriores trabajos fue en la serie “The Crown”, que en muchos aspectos no dejaba bien parada a la familia real británica. Su apuesta por ella fue vista, una vez más, como una traición a los Windsor.

Pero la alianza ha durado poco y Robinson se ha marchado, y todo apunta a que ha sido por la puerta de atrás y sin hacer ruido. De hecho, en su perfil de la red social LinkedIn no hace mención alguna a esta etapa junto a los duques de Sussex. Como si quisiera borrarla de su trayectoria.

De momento, no han trascendido las razones por las que Robinson ha dimitido, pero una de sus amigas ha manifestado al diario “The Daily Mail” que no es una mujer que suela rendirse, así que ha debido pasarlo realmente mal si ha preferido marcharse: “Fue su decisión. Se fue hace unas semanas. No es de las que se rinden, así que las cosas debieron haber sido bastante horribles para que se fuera”.

Meghan Markle y Harry, en Nueva York Gtres

Lo cierto es que se trataba del décimo jefe de prensa de los duques de Sussex en solo cinco años. Parece que al príncipe Harry y Meghan Markle les cuesta encontrar a alguien que esté dispuesto a solucionar su crisis de reputación, y algunas lenguas apuntan a ella como la culpable.

“Todos le tienen miedo a Meghan. Menosprecia a la gente, no acepta consejos. Harry es una persona muy encantadora, nada pretenciosa, pero es muy indulgente. Y ella es terrible”, dijo una fuente a “The Hollywood Reporter”, mientras otra añadía: “Se pasea como una dictadora con tacones altos. La he visto hacer llorar a hombres adultos”.

Por otra parte, tampoco sería justo obviar que otros tantos profesionales que han colaborado con los duques de Sussex se deshacen en halagos hacia ellos y a su forma de trabajar. Ya sabe: para gustos, colores.