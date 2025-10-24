Eugenia Osborne y las brocas a su padre, Bertín Osborne: “Le pedimos que se hiciera la vasectomía”

Bertín Osborne se ha resistido mucho a contar la verdad que encerraba la situación con su hijo con Gabriela Guillén. Esto ha desgastado mucho su imagen pública. Su reticencia a reconocer al niño y el inicio de un proceso legal le hicieron ser diana de muchas críticas. Finalmente dio el paso y conoció al niño, pero lo hizo mediante una exclusiva para la revista ‘Hola’ que prometía haber sido gratuita. Horas después se confirmó que él no cobró, pues le legó lo ganado al niño como medio de pago a su manutención y así ponerse al día. Sobre todo esto habla ahora su hija Eugenia Osborne, desde el plató de ‘De viernes’.

Su llegada se produce subida en un coche clásico, siendo recibida a las puertas de Telecinco por Bea Archidona. Nada más saludarla le puso un vídeo emotivo de su padre hablando de sus hijas y cómo ha sido un padre ausente, perdiéndose momentos vitales que no recuperará. No pudo evitar derramar alguna lágrima. Dice estar “nerviosa” y dispuesta a responder a “todo lo que me preguntéis”. Así lo hace en una entrevista en la que se repasa su vida al detalle, desde la historia de amor de sus padres, la muerte de su madre, su propio nacimiento y las últimas polémicas que su padre ha protagonizado.

Eugenia Osborne, en su entrevista más sincera

Es la primera vez que Eugenia se sienta en un plató de televisión a hablar de su vida privada. La psicóloga y creadora de contenido trata de defender que su familia es una piña, a pesar de que cada miembro goza de libertad suficiente como para no rendir cuentas con nadie. Reconoce que ser hija del cantante ha sido muy complicado “en algunos momentos. Cuando era pequeña recuerdo momentos difíciles con la prensa persiguiéndonos, mi madre metiéndonos corriendo en el coche a la salida del colegio. Luego había muchos niños en el colegio que se metían con nosotras, nos llamaban las Bertinas, un nombre que todas nuestras hermanas detestamos”.

“Pero también ha habido cosas buenas. En la vida hay pros y contras. Me considero una afortunada”. Enumera algunas, pues ser hija de Bertín Osborne también tiene beneficios, como disfrutar del campo, montar a caballo o “estar totalmente asalvajados, porque mi padre nos daba la libertad de hacer lo que nos daba la gana”. Dice tener muy buenos recuerdos, pero también confiesa que hay ocasiones en la que tiene que regañar a su padre, quien acepta las críticas y “pide perdón cuando tiene que pedirlo y nos explica la situación”. Dice que ella ha ejercido de poli malo, pues sus hermanas le cedían tal responsabilidad.

Las últimas broncas de la hija a su padre han tenido a Gabriela Guillén y su hijo como protagonistas. Eugenia confiesa que fue su padre quien le llamó por teléfono cuando estaba en Galicia para darle la noticia del embarazo. Se lo dijo una a una y después se despacharon en el grupo de WhatsApp familiar. Desde el principio él dejó claro que no se veía con la edad para educar y cambiar pañales a un niño. Ella no le juzga. Sí que le defendió públicamente, no tanto por si estaba o no errado en su comportamiento, sino porque veía injusta la presión mediática. Pero confiesa que “le pedimos a mi padre hace mucho tiempo que se hiciera la vasectomía”. Fue incluso antes de que llegara Gabriela Guillén a sus vidas.

Eugenia Osborne promete que daría el paso adelante para conocer a su hermano pequeño, que a punto está de cumplir dos años. No solo ella, también dice que lo harían sus hermanas. Pero esta decisión aún no se ha llevado a término. Se resiste a decir si desconfía a Gabriela Guillén, aunque deja entrever que no le gusta que haya sido indiscreta a la hora de airear los problemas en las revistas y platós. Eso sí, ve “algo lógico” que lo hiciese Bertín Osborne, cuando quiso dar su lugar a su hijo en una portada en el kiosco. No tanto a su ex, pues ni posó con ella. Eugenia lo comprende, pues dice que hace falta tiempo para que acerquen posiciones.