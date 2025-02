Don Juan Carlos y Froilán: yo, a regatear a Galicia y tú, a Abu Dabi

L as últimas imágenes públicas de Don Juan Carlos tuvieron que ver con la celebración de su cumpleaños en Abu Dabi. El anfitrión aparecía con las Infantas Elena y Cristina, así como con algunos de los nietos y amigos que volaron desde España para festejarlo. Este grupo compacto de amistades leales que no quieren ni necesitan publicidad quisieron darle su apoyo en el día en que cumplía 86 años. A diferencia del año anterior, salvo la familia directa, ninguno de estos empresarios aparecía en las fotos que hizo Laurence Debray, a modo de exclusiva, y que luego aparecieron en la revista «¡Hola!». Enhorabuena al medio, no así a la autorización del Monarca para que se viera esa unidad familiar. Faltaba el titular de la Corona. Como ya he dicho en otras ocasiones, la[[LINK:INTERNO|||Article|||66434c4cdcf3b0e44026b3af||| relación filial con el hijo –más allá de cuestiones institucionales– es buena]]. Y ese día felicitó al padre «Patrón», con ese apelativo cariñoso con el que los hijos llaman a Don Juan Carlos. Así lo dijo públicamente Felipe VI cuando su padre cumplió 80 años.

Otro de los datos erróneos es hablar de la soledad del ex Jefe del Estado en Abu Dabi. Los amigos viajan a menudo, pero el que más se desplaza en avión privado es él. Esos vuelos se dirigen tanto a España, Portugal y Suiza donde pasa parte del año Marta Gayá en su casa de Gstaad, una mujer que pasó de ser compañera sentimental a una amistad donde la lealtad es el denominador común. Se ha dicho que viaja bastante a Ginebra para acompañar a su hija la Infanta Cristina que ya no padece el síndrome del nido vacío porque cada vez está más tiempo en Barcelona. En la ciudad compró hace un año un piso en el mismo edificio donde vivió los primeros años de su matrimonio. Ahora, lo están reformando y será donde se instale su hijo Pablo. Una casa de doscientos metros cuadrados donde Don Juan Carlos tendrá su pequeña suite. Al menos así lo cuentan a la que esto escribe el círculo de amigos del entorno más cercano al Monarca.

Vuelta a Galicia

Si no hay cambio en su estado de saludquiere seguir participando en las regatas que organiza Pedro Campos en Sanxenxo, en la modalidad 6M que es en la que ambos compiten con el Bribón. El presidente del Real Club Náutico se ha recuperado del accidente que sufrió en Abu Dabi, el día previo al cumpleaños de Don Juan Carlos, según informan a LA RAZÓN. El calendario se esparce, como figura en la agenda del club, del 15 de marzo al 26 de abril. En la primera fecha, no será posible la presencia real tal y como nos confirman por la climatología, pero sí en cambio en la segunda regata. La idea es pasar parte de la Semana Santa, que este año se celebrará del 13 de abril al domingo 20, en Galicia.

El rey Juan Carlos saluda en el Club Náutico de Sanxenxo, tras navegar en la VIII Regata Rey Juan Carlos I Corte Inglés. Lavandeira jr EFE

Decíamos más arriba que la soledad real no es tal. Entre otras cosas porque mantiene el recordatorio familiar con Froilán. Comparten dos veces por semana almuerzos siempre que la actividad laboral del nieto preferido puede hacerlo. El hijo de la Infanta Elena está perfectamente ubicado en la nueva empresa con la que comenzó a trabajar en el mes de agosto una vez que finalizó su contrato en la organización de la Cumbre del Clima. Esta multinacional ofrece además a los junior (como se les llama) la posibilidad de participar en diversos máster para ampliar currículum. Felipe Froilán barajó esta posibilidad recomendada por el abuelo Rey. Nos aseguran que el nieto se encuentra perfectamente adaptado a su vida en Abu Dabi. «Tiene un círculo de amigos con los que comparte ocio, pero no tiene intención de volver a España. Cuando tiene algunos días libres si puede viaja a Madrid o participa en viajes por la zona con el grupo. La familia está muy contenta con la evolución personal y profesional del chico», zanjan despejando así toda duda sobre su inestabilidad laboral.