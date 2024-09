La drástica decisión del rey Harald de Noruega

El pasado fin de semana, Noruega acogía una de las grandes bodas del año: el "Sí, quiero" de la princesa Marta Luisa al chamán Durek Verret. Una relación cargada de polémicas desde su inicio hasta el día de su enlace. La venta de la exclusiva de la boda a una revista del corazón no fue bien recibida por el rey Harald V ni tampoco por la prensa del país, que lo consideraba un agravio.

La Casa Real noruega se había visto además salpicada semanas atrás por el escándalo protagonizado por el hijo de la princesa Mette-Marit, acusado de agresión a una joven. A pesar de no estar seguro, Haakon y su esposa acudieron al enlace junto a sus hijos.

Tras la boda, el rey Harald ha tomado una drástica decisión: dejar claro quién pertenece y quién no a la Casa Real. En su caso, como ocurre en otras monarquías europeas, forman parte de la Casa Real todos los familiares directos del rey como el príncipe heredero, las princesas y las infantas. Siendo el resto de familiares, como las hermanas o nietos no fruto del heredero, considerados como la "Familia del Rey", quienes no están obligados a acudir a actos oficiales.

Para que no haya dudas, en la página web se explica quiénes pertenecen a la Casa Real y en lugar de añadir perfiles, estos han sido retirados, según indica "Lecturas". El mensaje es claro: "La Casa Real de Noruega pertenece a la Casa de Glücksburg. Los miembros de la Casa Real Noruega son Sus Majestades el Rey Harald y la Reina Sonia y Sus Altezas Reales el Príncipe Heredero Haakon, la Princesa Heredera Mette-Marit y la Princesa Ingrid Alexandra", indica el texto de presentación, que se completa con una pequeña biografía de cada uno de ellos.

Además, se añade un nuevo enlace. "Además de los miembros de la Casa Real, Su Alteza Real el Príncipe Sverre Magnus, Su Alteza Real la Princesa Märtha Louise y Su Alteza Real la Princesa Astrid también ostentan títulos reales", destaca el texto. En este apartado no se recoge el nombre del esposo de Marta Luisa ni aparecen sus hijas. Tampoco está Marius, el hijo mayor de Mette-Marit, cuyo perfil ha sido eliminado.