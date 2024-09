La boda royal de Marta Luisa de Noruega y Durek Verret

Marta Luisa de Noruega y Durek Verret ya son marido y mujer. La pareja dio ayer el «sí, quiero» en el lujoso Hotel Union Geiranger, situado el fiordo que tiene el mismo nombre, nombrado en 2005 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Después de dos días intensos de preboda, la hija de de los reyes Harald V y Sonia de Noruega y el chamán más famoso de Hollywood han puesto el broche de oro a su relación, tras cinco años de noviazgo. En total, más de 200 invitados han acompañado a Marta Luisa y Durek Verret en el día más feliz de sus vidas,entre los que se encontraban la actriz Tinashe Williamson, el músico Harald Austad y la modelo Margie Plus.

Para proteger la gran exclusiva millonaria que han firmado con «Hello!», Deker y Marta Luisa salieron del hotel cubiertos por una sábana para evitar ser fotografiados durante el trayecto a la carpa en Vinje Farm, donde tuvo lugar ceremonia. Antes de que los novios salieran del hotel, los invitados royals europeos hicieron el mismo camino al descubierto, con total normalidad. El príncipe Constantin y la princesa Laurentien de Holanda, así como Victoria y Daniel de Suecia y los príncipes Carlos Felipe y Sofía, han sido los únicos representantes de la realeza europea que han acudido a la boda de Marta Luisa y Derek de Noruega.

Un desliz muy comentado

A pesar de sus intentos por no ser captados por las cámaras, un desliz de maniobra dejó al descubierto el look nupcial de Marta Luisa, momento captado por la TV2 noruega, destapando su secreto mejor guardado: un escotado vestido blanco en pico, bordado con flores y encaje, un velo de tulo y una tiara. La Casa Real noruega posó ante las cámaras minutos antes de comenzar la boda. En el nuevo retrato oficial aparecen el rey Harald y Sonia, el príncipe Haakon y Mette-Marit, y sus hijo hijos, Ingrid y Sverre Magnus. Mientras que los hombres han optado por un traje, las mujeres han lucido el Bonand, el traje regional noruego. La princesa Astrid, hermana del rey Harald, también acompañó a su sobrina. La novia fue la última en llegar a la ceremonia. Allí la esperaban sus hijas, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah, las otras protagonistas del evento.

Al terminar la ceremonia, todos los invitados disfrutaron de un té en el jardín, antes de arrancar a las cinco y media de la tarde el cóctel previo a al gran banquete. De entrantes, los asistentes degustaron vieiras de Frroya acompañadas de pera, boniato y perlas de cítricos. El plato principal se compuso de fletán salvaje con puré de calabaza, rebozuelos y verduras de finales de verano, y para terminar, tarta de queso con frambuesas, limón y sorbete. Tras la cena, Marta Luisa y Durek Verret bailaron el tradicional vals nupcial y comenzó la fiesta, que se alargó hasta las tres de la madrugada. Como fin de fiestas, la pareja ha organizado este mediodía un «brunch» de platos calientes y fríos hasta la una del mediodía en el Hotel Onion para todos sus invitados, donde brindarán por última vez este fin de semana como marido y mujer.

Polémicas y prohibiciones

Al igual que su relación, la boda de Marta Luisa y Durek Verret no ha estado exenta de polémicas y el Caso Marius Borg ha vuelto a poner en jaque a la Casa Real noruega. El primogénito de la princesa Mette-Marit está en el punto desde que lo detuvieron a principios de agosto por agredir a su novia y estar drogado. El escándalo ha condicionado a toda la familia y los medios han levantado el veto mediático que había con Borg, al que se le ha tratado como un príncipe hasta su mayoría de edad.

Más allá del Caso Marius Borg, la boda de Marta Luisa y Durek Verret ha acaparado todos los titulares de la crónica social por haber vendido su exclusiva a la revista «Hello!» británica y la versión española «¡Hola!» por una gran cifra de dinero, motivo por el que han sido muy criticados en Noruega. Además, han vendido los derechos a Netflix para poder utilizar imágenes de la boda en eldocumental que la plataforma audiovisual está grabando sobre la hija de Harald V y Sonia. Esta decisión ha enfadado mucho a la prensa noruega y la familia real tuvo que desmarcarse de la exclusiva de Marta Luisa por respeto a los demás medios europeos. Este gesto no ha sido suficiente para apaciguar las aguas y la casa real noruega vuelve a estar en el foco de la polémica y no atraviesan por su mejor momento de popularidad. Aún así, Marta Luisa de Noruega no ha dejado que ninguna polémica enturbie su día con Durek Verret, con el que se comprometió hace más de dos años. Después de una larga carrera nupcial llena de obstáculos, la pareja ya son marido y mujer.