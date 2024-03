La estrategia del tío de Kate Middleton en "Celebrity Big Brother": machacar al blanco fácil, los duques de Sussex

Millones de británicos siguieron este lunes en la cadena ITV el comienzo de una nueva edición de "Celebrity Big Brother", el homólogo de "Gran Hermano VIP" en España. De entre todos los concursantes conocidos que se han encerrado de forma voluntaria en una casa, destaca Gary Goldsmith, el tío de la princesa de Gales. Su participación en un reality show desencadenó un terremoto en el Palacio de Buckingham y muchos expertos reales lamentaron que "esto es lo que le faltaba" a una familia real que no pasa por su mejor momento.

Preocupa -y mucho- que Goldsmith se vaya de la lengua y ponga en apuros a Kate Middleton o a otro miembro activo de la Corona. Él ha intentado enviar un mensaje tranquilizador y ha confirmado en varias ocasiones que sus intenciones no son perturbar la tranquilidad de los Windsor, pero el riesgo de que se le escape algún detalle que él considere inofensivo y que ponga del revés a la familia aumenta exponencialmente a cada día que pase en la casa. Al fin y al cabo, él y sus compañeros están siendo grabados 24 horas al día, una situación de vigilancia extrema a la que los concursantes suelen acostumbrarse con el paso del tiempo, y es en ese momento cuando sus lenguas empiezan a relajarse. De ahí la gracia de producir una edición con caras conocidas.

Gary Goldsmith, tío de Kate Middleton Gtres

El caso es que, de momento, el tío de Kate Middleton -hermano de su madre, Carole Middleton-, está cumpliendo su palabra de no incomodar a La Firma, aunque sí ha despotricado contra los duques de Sussex, ¡y no lleva ni un día en el reality!

Goldsmith ha jugado bien sus cartas. Es consciente de que su mejor baza en el concurso es su cercanía a la Familia Real, pero también de que atacar a su sobrina, el príncipe Guillermo o cualquier otro peso pesado jugaría en su contra. Sus índices de popularidad están por las nubes y cualquier bufido en su contra, especialmente en este momento de convalecencia, podría suponer su expulsión a manos de la soberana audiencia.

Sin embargo, el caso del príncipe Harry y Meghan Markle es otro cantar. Su reputación en Reino Unido se vio muy damnificada a consecuencia del Megxit, y el pueblo no solo tolera, sino que reclama algo de carnaza en su contra. Y ahí está Oldman para dársela.

Gary Goldsmith en "Celebrity Big Brother" ITV

"Kate es hermosa por fuera, pero más hermosa por dentro, y realmente es una madre cariñosa. Por eso me enfadé tanto con Harry y Meghan", dijo el tío de la princesa de Gales en su debut televisivo, tachando de "tonterías" algunas de las acusaciones que los duques de Sussex vertieron contra los Windsor en sus libros, podcast, entrevistas, documentales o cualquier otro soporte al que hayan querido sacar rendimiento.

Sobre las acusaciones de racismo, Goldsmith también fue contundente y aseguró que "eso es una absoluta tontería, y no oculté muy bien mis sentimientos cuando me ofrecieron la oportunidad de decir algo al respecto. Kate no es racista".

La princesa Kate Middleton Gtres

En la misma línea de blanquear la ya de por sí impoluta imagen de su sobrina, "el tío Gary" tiró de anécdotas familiares en un perfecto ejemplo de morbo sentimentalista que el público de estos realities siempre reclama: "Recuerdo el día que abracé a Kate por primera vez, y cómo ella jugaba en el jardín y hacía peleas de agua. Recuerdo un montón de cosas divertidas que hicimos juntos cuando ella era pequeña. ¿Quién iba a pensar que esa niña terminaría siendo nuestra futura Reina?".

Una intervención, de momento, blanca y acorde a la imagen que los Windsor quieren proyectar. ¿Estaría viendo Kate Middleton la entrada de su tío en la casa de "Big Brother"? Él lo tiene claro: "Si lo está, imagino que será detrás de un sofá".